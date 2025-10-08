Capcana tranziției energetice

Există două interpretări extreme ale tranziției energetice de la combustibilii fosili. Una este că acești combustibilii fosili, precum și activele și companiile care îi produc, au murit. Se vorbește mult în acest sens despre așa-numitele active irecuperabile: echipamentele de producție, rețelele de transport și rafinăriile sau centralele electrice care vor fi lipsite de valoare într-o lume post-petrol. Pe de altă parte, există argumente conform cărora tranziția energetică este practic falsă și că adoptarea energiei regenerabile se va diminua și nu va pune nicio problemă producătorilor de combustibili fosili, scrie Eurointelligence.

Adevărul este undeva la mijloc. Pe termen scurt, combustibilii fosili vor rămâne importanți. Agenția Internațională pentru Energie este acum mai pesimistă cu privire la o predicție anterioară conform căreia cererea de combustibili fosili – cărbune, petrol și gaze naturale – va scădea până la sfârșitul deceniului. Spre exemplu, cererea de cărbune, cel mai murdar combustibil fosil din punct de vedere al emisiilor, a crescut totuși în 2024, cu 1,2%.

Dar există și o altă latură a poveștii. Previziunile anterioare ale AIE au estimat greșit cât de repede va scădea cererii de combustibili fosili și, în plus, acestea au subestimat creșterea cererii de energie regenerabilă, în special cea solară. Cererea de energie electrică este încă în creștere, iar energia solară satisface cea mai mare parte din această cerere. Conform unui raport recent, în prima jumătate a anului 2025, cererea globală de energie electrică a crescut cu 369 terawați-oră. Creșterea generării de energie solară a acoperit 306 terawați-oră din această sumă, iar generarea de energie eoliană a crescut cu 97. Pentru prima dată în istorie, generarea de energie regenerabilă a depășit generarea de energie pe bază de cărbune.

Cealaltă parte a poveștii este că cererea de energie electrică crește din cauza electrificării: energia electrică înlocuiește alte forme de generare și consum de energie. Acest proces a stagnat practic în SUA și continuă cu un ritm lent în Europa. Dar în China și în mare parte a lumii în curs de dezvoltare, ponderea consumului de energie acoperit de electricitate este încă în creștere.

Cererea de energie, și într-o măsură mai mare cererea de energie electrică, este încă în creștere. Deși se întâmplă acest lucru, cererea de combustibili fosili este încă în creștere per ansamblu. Însă producția de energie regenerabilă, și în special energia solară, continuă să crească mai rapid. În China, epicentrul acestei schimbări, emisiile din sectorul energetic au scăzut de fapt în prima jumătate a anului 2025 cu 46 de milioane de tone metrice de CO2.

În Europa, situația este mai complicată. Suntem încă pe o traiectorie similară, dar mergem mai lent și mai intermitent. În prima jumătate a acestui an, cererea de energie din combustibili fosili a crescut judecând de la an la an, deoarece producția de energie eoliană și hidroelectrică a avut performanțe sub așteptări. Din ce în ce mai mult, putem vedea că energia solară continuă să crească, în timp ce industria eoliană, în special, se confruntă cu dificultăți. Dar nici una, nici alta nu cresc în același ritm ca în China.