Care-i treaba cu Lupii cenușii ai Turciei

Gestul făcut de totbalistul Merih Demiral de a arăta întregii lumi ​​simbolul „Lupul gri” ( Bozkurt) în timpul victoriei naționale în fața Austriei a stârnit controverse.

Autoritățile germane au reacționat și lobby-urile diplomatice au devenit active. Opinia publică turcă a fost, de asemenea, împărțită în cei care susțineau că acest simbol este „politic” și cei care spuneau că este „istoric”.

În timp ce discuțiile continuă, publicația turcă Hürriyet l-a întrebat pe scriitorul și istoricul İlber Ortaylı despre simbolul Bozkurt (lupul gri) și locul său în istoria Turciei.

Acesta susține că „În istoria Turciei, „Lupul Gri” este un simbol, un idol. Nu este doar un simbol al unei petreceri sau al unui grup. Nu suntem din echipa deșertului, suntem o națiune din stepă. De aceea, lupul este un simbol important și semnificativ pentru noi. Au epopee și povești. Ca specie, este, de asemenea, foarte durabil. Lupul este un animal care poate lupta fără să fie nevoie să se sprijine pe spate sau să-și asigure spatele în vreun fel. Este foarte priceput să lupte pentru viața lui. Poate vâna în haite, dar este și foarte rezistent și rezistent singur.

De aceea, are o valoare simbolică și o importanță deosebită pentru națiunile care luptă pentru viață și libertate. A existat și ca simbol în Războiul de Independență. Statul l-a folosit mult. A face o analogie cu zvastica și naziștii este un nonsens. Lupul Gri nu este un simbol care a venit din mintea cuiva și a fost produs mai târziu. Are o profunzime istorică, profunzime care exprimă hotărârea unei națiuni de a lupta. Nu știu dacă are legatura cu lupul Romei (care i-a crescut pe Remus si Romulus), dar l-au folosit si alte natiuni. Maghiarii, de exemplu. Acest simbol este folosit și de-a lungul râului Volga. Străinii l-au mai numit pe Atatürk „lupul gri”. Ataturk a adoptat și el simbolul lupului gri. A fost folosit pe monede, amintiți-vă acea perioadă. A fost un simbol și în alte locuri. „Datorită mediului politic al perioadei, acele simboluri au fost eliminate după cel de-Al Doilea Război Mondial”.

Bozkurt

Bozkurt: o specie de animal numită Canis lupus lupus

Bozkurt: simbolul național al turcilor în mitologie

Bozkurt: grup idealist turc

Bozkurt: o carte despre Ataturk a soldatului-scriitor britanic HC Armstrong. Numele său original este Grey Wolf.

Bozkurt: este numele primei locomotive turcești produsă de TCDD Sivas Railway Factories.