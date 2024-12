Cât a încasat România din fondurile UE în exercițiul financiar 2021-2027

România a încasat 1,9 miliarde euro din fondurile structurale şi coeziune finanţate din exerciţiul financiar 2021-2027, iar gradul de absorbţie general o situează la nivelul mediei Uniunii Europene, a anunţat, vineri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu.



„România a încasat 1,9 miliarde euro din fondurile structurale şi coeziune finanţate din exerciţiul financiar 2021-2027, iar gradul de absorbţie general o situează la nivelul mediei Uniunii Europene (România are 6,11% iar media UE este de 6,19%). Pe programele gestionate la nivel central (de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Transporturilor) absorbţia pe fondurile structurale şi de coeziune se situează la un nivel superior, respectiv 7,3%. Numai în ultimele zile s-au încasat peste 650 milioane de euro din fondurile structurale şi de coeziune aferente exerciţiului financiar 2021-2027, iar rambursările de la CE vor continuă în ritmul pe care l-am prognozat, având în vedere că România are contracte încheiate în valoare de peste 31 miliarde euro”, a scris Adrian Câciu, într-o postare pe Facebook.



Acesta a subliniat că România mai are de recuperat pe Programele Regionale, unde rata de absorbţie este 3,2%.



„Avem încă de recuperat pe Programele Regionale, descentralizate către Agenţiile de Dezvoltare Regională care au calitatea de Autorităţi de Management pentru aceste programe, agenţii aflate în subordinea Consiliilor de Dezvoltare Regională coordonate de Consiliile Judeţene, unde rata de absorbţie este 3,2%. Sunt convins că modelul pe care noi, cei din actuală coaliţie, l-am imprimat în materie de gestionare şi implementare a fondurilor europene, inclusiv descentralizarea acestora, va fi continuat de viitoarea coaliţie de guvernare iar ritmul absorbţiei fondurilor europene va fi unul susţinut astfel încât să fie repetat succesul din absorbţia banilor europeni din exerciţiul 2014-2020”, a adăugat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pe pagina de socializare.

