Ce-a putut să zică Ponta despre Crin Antonescu

Deputatul PSD Victor Ponta, care ar vrea să candideze la prezidenţiale, a afirmat despre Crin Antonescu, candidatul coaliţiei PSD-PNL UDMR, că ”este zero în materie de politică externă şi relaţii internaţionale” şi că nu vorbeşte limba engleză.

Ponta a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum comentează afirmaţiile lui Crin Antonescu potrivit cărora, în SUA, a prins mingile de golf şi le-a aruncat peste gard.

”E un gen de băşcălie la care Crin e bun, dar care nu poate să acopere faptul că, de exemplu, Crin, în materie de politică externă şi relaţii internaţionale e zero. Ceea ce intră… Cred că la fişa postului de preşedinte nu e să te duci la emisiuni, să vorbeşti la Antena 3 şi la B1, ci e să ai relaţii internaţionale. (…) Şi nu vorbeşte engleză. Adică e o problemă”, a afirmat Ponta.

Întrebat dacă pe Crin Antonescu şi-l închipuie lângă politicienii din administraţia Trump, Ponta a răspuns:

”E drum lung, nu cred că se deranjează să meargă până acolo”.

Ponta susţine că preşedintele României trebuie să aibă relaţii directe cu ceilalţi preşedinţi.

”Preşedintele ţării, preşedintele României trebuie să aibă relaţii directe. Trebuie să fie un tip care e din lumea lor. Nu mai există povestea aia, hai că trimitem o scrisoare prin ambasador. Nici vorbă. Cu echipa Trump nu aşa se va face o relaţie. Uită-te la Giorgia Meloni. Giorgia Meloni e metoda de succes de a face politică cu echipa Trump: relaţii bune cu Elon Musk, investiţii mari în Italia ale lui Elon Musk, i-a plăcut lui Trump de ea. Ăsta e genul. Victor Orban, la fel. Sau Bibi Netanyahu, ca să dau personaje din diverse zone”, a mai declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a afirmat că a jucat golf cu Donald Trump şi s-a întâlnit la cina cu preşedintele SUA, în cadrul vizitei recente pe care a făcut-o la Mar-a-Lago.

”Ne-am întâlnit şi seara la cină. Au fost două cine. Vorbim de Mar-a-Lago. Şi la terenul de golf, da, am jucat cu Donald Trump”, a declarat Ponta.

Întrebat dacă este mai bun la golf decât Donald Trump, Victor Ponta a răspuns: ”Niciodată. Doamne fereşte! Domnul Iohannis este cel mai bun la golf”.

El a sustinut că la cea mai recentă vizită făcută în SUA, la ceremonia de preluare a mandatului de către Donald Trump, şi-a plătit cazarea şi biletul de avion.

”Eu am mers pe banii mei acum, mi-am plătit biletul de avion şi cazarea, vreo 1.500 de euro. Nu am plătit nicio invitaţie pentru că nici nu aş avea voie, numai cetăţenii americani au voie să doneze mai departe că un cetăţean american te invită din invitaţiile lui, asta e legal. Am fost invitat de un partener american. Deci nu poţi, apropo de poveştile din România, că are şase degete în poza cu mine… Nu-i adevărat. Nu poţi să plăteşti ca străin, nu ai voie să plăteşti. Dar faptul că eu pot să-mi plătesc acum, mi-am făcut declaraţia de avere, am avut cei patru ani în care nu am avut nicio funcţie publică, în care mi-am deschis…, nici n-am fost şomer, nu am trăit din banii nimănui din familie”, a explicat Ponta.

Întrebat dacă aici a făcut o aluzie la Crin Antonescu, deputatul PSD a răspuns: ”Sincer, nu suntem o societate macistă. Nu poţi să spui ”10 ani stau din banii nevestei”. Bun, atunci şi acum am pensie specială de parlamentar. Dar aş vrea dacă se poate să mă puneţi şi preşedinte. Eşti serios? Zi ce ai făcut, ce te recomandă, ce ştii”.

Victor Ponta crede că, dacă va candida la alegerile prezidenţiale, atunci social-democraţii îl vot vota pe el, iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci ei îl vor vota pe Călin Georgescu.

Fostul premier a fost întrebat, sâmbătă, la Prima TV, dacă dezvăluirea că Marcel Ciolacu a zburat cu un avion privat a făcut diferenţa între a rata turul doi şi a fi în finala prezidenţială.

”Cu siguranţă nu i-a făcut bine. Nu am o analiză să ştiu: a câştigat sau a pierdut atâtea voturi. Cu siguranţă nu i-a picat bine şi asta a spus şi el. E cu picioarele pe pământ şi realizează chestia asta. E mai matur, mult mai matur Ciolacu a fost în campanie decât am fost eu acum zece ani. Pentru că e o diferenţă de vârstă”, a explicat Ponta.

El a fost întrebat care şansele pe care şi le acordă de a candida din nou la alegerile prezidenţiale.

”Sunt mult mai mari decât în 2014 când toată lumea zicea că sunt favorit. Tocmai că acum sunt underdog. Favoritul în România de obicei pierde, nu? (…) Mă bazez doar pe faptul că mi-am câştigat după atâţia ani de căzături, am fost sus, am căzut foarte jos, m-au cercetat penal, m-au achitat, mi-au luat doctoratul, mi l-au dat înapoi, m-au dat afară din PSD că m-am certat cu Dragnea, m-au luat înapoi în PSD. Din nou s-ar putea să am dreptate şi să spun un lucru pe care l-am spus şi între turul 1 şi turul 2. PSD-ştii nu votează cu Elena Lasconi, PSD-ştii vor vota cu Călin Georgescu”, a transmis Ponta.

Întrebat dacă social-democraţii vor vota cu Crin Antonescu, Ponta a răspuns: ”Niciodată. Se vor duce, dacă nu au un candidat care să aibă legătură cu acei două milioane, cu poporul PSD-ist, cum zicea Sorin Oprescu, da, vor vota majoritatea absolută indiferent ce se spune la centru. Centru zice şi acum, după care, da, ei vor vota cu cine simt”, a transmis Ponta.

El crede că dacă va candida, atunci social-democraţii îl vor vota.

”Dacă candidez eu, cred că vor vota cu mine. Dacă nu, vor vota cu Călin Georgescu. În niciun caz nu vor vota cu Nicuşor Dan sau cu Crin Antonescu. Crin e perceput în continuare în mod real şi corect de PSD-işti ca cel care ne-a înjunghiat şi ni l-a adus pe Iohannis. Şi faptul că şi acum se mândreşte cu Iohannis, nu ştiu ce consultant i-a zis că îl ajută chestia asta, în niciun caz la PSD-şti nu ajută. Plus că ar mai fi un lucru. Cum se poate ca primul partid al ţării să nu aibă candidat?”, a mai afirmat Victor Ponta.

El a adăugat că se aştepta ca actuala coaliţie de guvernare să găsească un candidat care să fie o combinaţie de social-democraţie, liberalism, naţionalism, suvernarism.

”Eu mă aşteptam, coaliţia de guvernare, care oricum este într-o situaţie foarte dificilă, măsuri nepopulare, erodare, majoritate fragilă, supărarea publică, care unde se duce? Pe coaliţie. Degeaba mai e lumea supărată pe Iohannis că Iohannis a dispărut. Mă aşteptam să găsească un candidat, un PSD-isto-liberalo – naţionalist – suveranist şi să zicem toţi gata, cu ăsta mergem să…”, a explicat Victor Ponta.

Întrebat dacă are un exemplu care să se potrivească acestui portret, Ponta a răspuns:”E foarte uşor să-mi dau cu părerea de pe margine. Eu sunt convins că Ion Aurel Pop ar fi luat mult mai multe voturi de la PSD-işti, de la liberali, de la suveranişti”.