Ce am spus (51)

În acest spațiu, puteți citi fragmente din opera lui Gheorghe Schwartz „Ce am spus“ apărută la Mirador, Arad, 2019.

(51.) „Noi nu ştim ce să exportăm”

„A fi sincronic înseamnă a ajunge la acelaşi numitor cu alţii. Mimetismul este post factum.”

Noi îi determinăm pe studenţi să gândească la fel ca noi. Dacă nu, îi picăm la examen. În pictura evului mediu toate femeile erau grase şi roşii, pentru că acesta era canonul de frumuseţe de atunci. Acum este altul.

Limbajul nu e doar o formă de comunicare, ci şi o formă de exprimare a personalităţii. Eu cred că avem personalităţi. Nu sunt de acord cu Călin Vlasie, care spune că nu avem ce exporta. De fapt, noi nu ştim ce să exportăm. Ne putem întreba ce fel de literatură are succes la public pentru a fi editată? Cele mai vândute cărţi din România erau, în anii 90, cele ale Sandrei Brown. De la ea am ajuns la Dan Brown. („Codul lui Da Vinci”). Acest autor dă cititorului impresia că este cult. Zilele trecute, la Bucureşti, era coadă la cărţile lui Coelho. Aceste trei lucruri care vorbesc despre receptarea literaturii mă fac să sper. Dacă acest drum ascendent continuă, am speranţe că ne vom redresa (şi) spre o literatură adevărată. Eu am mai mult încredere în public decât în critica românească.

