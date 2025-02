Ce este proteina C reactivă și care sunt valorile ei normale?

Proteina C reactivă (CRP) este o proteină produsă de ficat și eliberată în sânge ca răspuns la inflamații sau leziuni tisulare. Măsurarea nivelului de CRP ajută la detectarea inflamațiilor din corp, dar nu indică localizarea sau cauza exactă a acestora.

Ce este proteina C reactivă?

Proteina C reactivă (CRP) apare în sânge atunci când există o inflamație undeva în corp, declanșând un semnal de alarmă care avertizează că ceva nu e în regulă. CRP se atașează de celulele moarte sau de bacterii, ajutând sistemul imunitar să le „curețe” mai eficient. În esență, proteina C reactivă este o proteină care ne ajută să ne apărăm de infecții și să reparăm daunele din corp. Descoperită în 1930, și-a obținut denumirea de ”C reactivă” deoarece reacționează cu o anumită substanță de pe suprafața unei bacterii.

Care este rolul și importanța proteinei C reactive în organism?

Rolul principal al proteinei C reactive este să ajute sistemul imunitar să identifice și să elimine „intrușii” sau celulele deteriorate. Când CRP detectează probleme, se leagă de „țintele” respective și activează alte componente ale sistemului imunitar pentru a le ataca și a le curăța. Practic, CRP ajută sistemul imunitar să-și facă treaba mai eficient, protejându-ne de infecții și ajutând la repararea țesuturilor.

Care sunt valorile normale ale proteinei C reactive?

Pentru testul proteina C reactivă un nivel sub 0.5 mg/dL (sau sub 5 mg/L) este considerat, în general, normal, ceea ce înseamnă că nu există o inflamație semnificativă în corp. Însă, e important de reținut că aceste valori pot varia ușor în funcție de laborator și de metoda de testare folosită.

De asemenea, trebuie făcută diferența între testul standard CRP, care măsoară niveluri mai mari de proteină, observate în boli care provoacă inflamații semnificative (vezi valorile de mai sus), și testul hsCRP (proteina C reactivă ultrasensibilă), care este mai sensibil și detectează cu precizie niveluri mai mici de proteine. hsCRP este utilizat pentru a evalua riscul de boli cardiovasculare.

În cazul testului hsCRP (proteina C reactivă de înaltă sensibilitate), valorile rezultate sunt corelate cu următoarele riscuri:

Risc scăzut: Sub 0.1 mg/dL

Risc moderat: Între 0.1 și 0.3 mg/dL – sunt recomandate schimbări în stilul de viață.

Risc crescut: Peste 0.3 mg/dL și până la 1 mg/dL – e important să discuți cu medicul.

Risc foarte crescut: Peste 1 mg/dL – trebuie să iei măsuri serioase pentru a reduce inflamația și a-ți proteja sănătatea cardiovasculară.

Ce se întâmplă când ai un nivel crescut de proteină C reactivă?

Când nivelul CRP este în afara valorilor normale, înseamnă că undeva există o inflamație, iar organismul încearcă să o combată. Un nivel ridicat de CRP poate fi cauzat de diverse lucruri, de la o simplă infecție până la afecțiuni mai grave.

Printre posibilele cauze ce declanșează valori mari ale proteinei C reactive se numără:

Infecții: bacterii, viruși sau fungi pot declanșa o creștere a CRP.

Boli inflamatorii cronice: artrita reumatoidă sau bolile inflamatorii intestinale.

Traumatisme sau intervenții chirurgicale: corpul reacționează la leziuni prin inflamație, ceea ce duce la creșterea CRP.

Unele tipuri de cancer: în cazuri mai rare, CRP poate crește din cauza cancerului.

Nivelurile ridicate de hsCRP (proteina C reactivă de înaltă sensibilitate) au fost asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare, cum ar fi infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Mai mult, inflamația joacă un rol important în dezvoltarea bolilor cardiovasculare aterosclerotice. De aceea, determinarea proteinei C reactive este un indicator mai bun al bolilor cardiovasculare decât testul LDL. Dacă ai un nivel ridicat de CRP, ar trebui să fii mai atent la sănătatea inimii tale și să discuți cu medicul despre ce poți face pentru a reduce acest risc.

Ce se întâmplă când ai un nivel scăzut de proteină C reactivă?

Un nivel scăzut de CRP înseamnă că nu există o inflamație semnificativă în corp, iar sistemul imunitar nu este activat. Practic, totul pare să funcționeze normal. Nu există efecte negative asociate cu un nivel scăzut de CRP.

Când este indicat să faceți analize medicale pentru a determina nivelul de proteină C reactivă?

Este recomandat să faci un test CRP dacă:

Ai simptome de infecție: febră, frisoane, oboseală sau alte semne că ceva nu e în regulă.

Suferi de o boală inflamatorie cronică: pentru a monitoriza activitatea bolii și eficiența tratamentului.

Medicul tău vrea să evalueze riscul tău cardiovascular: hsCRP poate oferi informații suplimentare despre sănătatea inimii tale.

Dacă te afli în una dintre aceste situații, mergi la un laborator de recoltare de încredere, unde poți beneficia de servicii de calitate și rezultate precise. Un laborator bun ar trebui să aibă personal medical calificat, echipamente moderne și să respecte toate standardele internaționale. La Bioclinica găsești peste 2700 de analize medicale de specialitate și tot suportul de care ai nevoie pentru a-ți menține sănătatea sub control!