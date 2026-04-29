Ce-l așteaptă pe Bolojan. „În câteva luni, se mai schimbă președinții” SURSE

PSD a pregătit din timp inevitabila moțiune de cenzură, marele vot al consultării, dar nu ne poate spune clar ce pune în loc după ce-l pică pe Ilie Bolojan.

Scenarii care se discută. Așteptarea ca Bolojan să fie schimbat din fruntea PNL

Unul dintre scenariile care se discută în PSD este ca după ce Guvernul Bolojan pică prin moțiune, să rămână un guvern minoritar alte câteva luni, timp în care „se mai schimbă președinți de partide”, conform unor surse de la vârful PSD.

Ideea ar fi ca tabăra anti-Bolojan din PNL să preia puterea în partid și să reușească să-l dea jos și de la șefia formațiunii politice, iar Ilie Bolojan să fie înlocuit de un liberal mai deschis față de modul cum sunt obișnuite PNL și PSD să colaboreze.

Totuși, PNL-ul lui Bolojan s-a dovedit a fi nu atât de șubred precum ar fi crezut social-democrații. Hubert Thuma a demonstrat în repetate rânduri că nu are o tracțiune atât de mare pentru a organiza un puci.

„Nu e vreun Tăriceanu”, l-a ironizat un liberal, aluzie la ruptura majoră din PNL, în 2014, când Tăriceanu a demisionat și a format Partidului Liberal Reformator (PLR), luând cu el parlamentari și aleși locali ai PNL de la Antonescu.

Thuma nu a putut să organizeze puciul

S-a văzut în special la votul pentru funcțiile de conducere din Parlament, la începutul sesiunii parlamentare, când nu și-a putut impune oamenii. Arina Moș a rămas secretar al Camerei, iar Gabriel Andronache lider de grup, ambii din tabăra premierului.

E adevărat, însă, că în aceeași zi, a urmat și o înfrângere de etapă. Președintele PNL nu a putut schimba șefii de filiale din București. În schimb, a cerut un vot de încredere și i-a fost reconfirmat sprijinul. Acel episod ne-a arătat că Bolojan are sprijin majoritar, dar echipei Thuma nu îi e frică să-și arate colții.

Gruparea Thuma este demoralizată, spun surse liberale pentru Cotidianul, fiindcă există o „încolonare masivă” în spatele lui Bolojan. Însă asta nu înseamnă că Thuma și ai lui nu dospesc planul de a-l înlătura pe președintele PNL, printr-un eventual congres, înspre mulțumirea PSD-ului.

Sacrificarea lui Bolojan

Un exemplu care ne arată că o parte dintre liberali vor sacrificarea lui Bolojan este Ionuț Stroe, președinte al PNL Sector 4. Folosind argumentul pericolului AUR, Stroe a dat un mesaj clar: PNL să revină la masa negocierilor cu PSD. Asta în contextul în care liberalii și-au declarat devotamentul în ședința de reconfirmare a susținerii pentru premier, și au votat o rezoluție care spune că dacă PSD rupe Coaliția cu PNL, PNL nu mai face echipă cu ei. Ceea ce PSD a și făcut.

„Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice. Da, știu: politica înseamnă compromis, dar nu orice compromis! Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României”, a scris Stroe.

În traducere liberă „hai să ne avem în continuare ca frații, că vedem noi cu Bolojan cum rămâne”.

Moțiunea, momentul oportun pentru Polul de Dreapta

Inclusiv dacă e demis, premierul ar putea face o mișcare de forță și să inițieze demersurile pentru acel pol de Dreapta despre care s-a tot discutat. Bolojan e pe cai mari acum, iese o victimă perfectă după asaltul PSD, are și o imagine mai sus decât a partidului. Așadar, reformistul care nu a fost lăsat să facă reforme poate lua cu el liberalii aliniați în spatele său, iar alături de Forța Dreptei a lui Ludovic Orban (un personaj carismatic și cu tragere la public), de USR, REPER sau PMP pot construi un proiect separat.

Negocierile cu AUR

Liberalii au tot discutat și o fac în continuare, cu AUR, la bucată, așa cum a recunoscut Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan s-a arătat categoric împotriva unui guvern minoritar susținut de AUR, dar zilele acestea am aflat că AUR, deși e un partid extremist, are parlamentari rezonabili.

Chiar Ilie Bolojan s-a ferit să pună etichete. Iar George Simion a părut că lasă cale liberă fiecăruia, fiindcă a evitat să spună dacă vor fi sancționați parlamentarii care aleg o altă cale.

Conform unor surse, secretarul general Dan Motreanu e responsabil de negocierile om la om cu AUR și alți suveraniști, pentru a nu vota moțiunea. Iar în weekend, fiecare lider PNL va încerca să convingă persoane cunoscute din PSD/AUR/POT să nu se prezinte la vot.

Liberali din siajul lui Ilie Bolojan au spus pentru Cotidianul că misiunea nu va fi chiar atât de ușoară pentru Simion și Grindeanu, fiindcă sunt și pesediști nemulțumiți, printre care cei care au migrat la PSD în 2024, dar promisiunile care li s-au făcut nu au fost materializate.

Strategia deloc calculată a PSD clatină mai multe scaune, nu doar al lui Bolojan. Ci și al lui Grindeanu, prins în colț de Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, și inclusiv scaunul lui Simion, care nu poate explica asocierea PSD în fața electoratului în fața căruia a folosit, în campanie, argumentul partidului anti-sistem.