Ce mai lipsea! Becali ar vrea să candideze la prezidenţiale

Deputatul AUR Gigi Becali a anunţat, vineri, că dacă partidul din care face parte nu va avea candidat, dacă nu candidează George Simion, o să candideze el independent la alegerile prezidenţiale.

”Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează Simion, o să candidez eu independent”, a spus Becali la Antena 3.

Întrebat dacă a vorbit cu liderul AUR George Simion despre această decizie, Becali a declarat: ”Nu i-am spus, pentru că eu ştiu că el va candida. Eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el, Simion, trebuie să candideze. (..) El va candida, de asta îmi şi permit să spun că îmi depun candidatura, că nu am eu nevoie la vârsta mea de candidatura asta, dar spun asta ca să îl forţez pe el să candideze. Ştii de ce îl forţez să candideze? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat şi atunci el are o şansă”, a declarat latifundiarul din Pipera.

Becali a mai declarat că sper să nu fie lăsat să candideze Călin Georgescu la alegerile din luna mai.

”Sper ca Dumnezeu să ne apăre, să nu îl lase să candideze, că omul ăsta este periculos pentru ţara noastră. Dacă ei îl votează, e problema lor. Că mie nu îmi e frică de el, că e prea mic faţă de mine”, a arătat Becali.