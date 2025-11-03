UPDATE 12.24 Surse politice au confirmat pentru Cotidianul că pe un grup intern al AUR a fost publicat un mesaj în care se precizează că partidul înțelege dorința lui Călin Georgescu „de a se plasa în afara jocului politic”.

„E total justificat ca domnul Călin Georgescu sa nu mai aibă încredere în procesul electoral și în orice tip de alegeri. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut, înțelegem dorința de a se plasa în afara jocului politic și oricând va dori și vor fi condițiile necesare, noi vom rămâne pe aceleași poziții față de domnia sa.

Avem datoria ca partid politic să facem orice pentru a reveni la democrație și la alegeri libere. Vom susține cel mai bine plasat candidat la Primăria Bucureștiului pentru a încerca totuși să spargem jocurile de culise și să ne putem face datoria față de cetățeni.

O decizie legată de candidatul pe care îl susținem va fi luată în această seară la ședința Consiliului Național de Conducere și vom reveni cu un anunț”, se arată în mesaj.

Din acțiunile anterioare ale liderilor AUR a rezultat că partidul ar putea-o susține pe Anca Alexandrescu, care a adunat sprijin și de la alte formațiuni politice suveraniste. Senatorul Petrișor Peiu a declarat pentru Cotidianul că AUR nu poate sta pe tușă la aceste alegeri.

„Îi înțelegem frustrarea domnului Georgescu, neîncrederea în procesul electoral, neîncrederea în sistem, dar credem că noi trebuie să mergem mai departe și să îi reprezentăm pe cei care nu se regăsesc reprezentați în partidele care nu se regăsesc în coaliție. Nu putem să avem jumătate din România nereprezentată”, a declarat Petrișor Peiu pentru Cotidianul.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să susțină în spațiul public candidatul pe care și AUR îl susține, Petrișor Peiu a declarat că nu a vorbit cu acesta.

„Nu ne-am făcut planuri în funcție de o susținere sau alta. În general, un partid are propriul plan pe care și-l urmează în alegeri”, a spus liderul senatorilor AUR.

„Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”

Reamintim că duminică seara Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Despre aceste alegeri am de spus următoarele. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025. Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui ” a declarat Călin Georgescu.

Mai mult, acesta a lăsat de înțeles că nu va susține pe nimeni la acest scrutin, inclusiv pe Anca Alexandrescu, cea care l-a sprijinit public în emisiunile sale de la anularea alegerilor. Cotidianul a încercat să obțină o reacție și de la aceasta, însă nu a putut fi contactată.