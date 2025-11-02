Ce șanse sunt să-l desemneze Nicușor Dan premier pe Călin Georgescu

Jurnaliștii l-au întrebat pe Nicușor Dan dacă îl consideră pe Călin Georgescu o posibilă variantă de prim-ministru, întrebare care l-a făcut să izbucnească în râs.
„Pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?”, a fost întrebat Nicușor Dan.
Șeful statului a ezitat inițial să răspundă, apoi a început să râdă alături de reprezentanți ai presei. După câteva momente de tăcere, Dan a răspuns calm că „nu trebuie să ne lansăm în speculații” și că România are deja o coaliție guvernamentală legitimă.
„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansă în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament”, spune Nicușor Dan.
