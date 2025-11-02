Ce șanse sunt să-l desemneze Nicușor Dan premier pe Călin Georgescu

De Mădălina Hodea
Nicușor Dan a avut o reacție surprinzătoare la finalul evenimentului de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă. Întrebat de jurnaliști dacă îl vede pe Călin Georgescu în funcția de premier, președintele Nicușor Dan a izbucnit în râs, înainte de a răspunde că „nu există o astfel de alternativă” și că actualul guvern este sprijinit de o majoritate parlamentară.

 Jurnaliștii l-au întrebat pe Nicușor Dan dacă îl consideră pe Călin Georgescu o posibilă variantă de prim-ministru, întrebare care l-a făcut să izbucnească în râs.

„Pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

Șeful statului a ezitat inițial să răspundă, apoi a început să râdă alături de reprezentanți ai presei. După câteva momente de tăcere, Dan a răspuns calm că „nu trebuie să ne lansăm în speculații” și că România are deja o coaliție guvernamentală legitimă.

„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansă în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament”, spune Nicușor Dan.

