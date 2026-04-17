Ce se ascunde în spatele listării companiilor de stat la BVB

Listarea marilor companii de stat pe bursa. Care ar fi beneficiile?

Un prim beneficiu este legat de guvernanță și transparență. Companiile listate sunt obligate să respecte reguli stricte de raportare financiară, standarde de guvernanță corporativă și cerințe ESG (mediu, social și guvernanță). Acest cadru impune o separare mai clară între interesele politice și cele economice, iar managementul devine mai responsabil în fața unui număr larg de investitori.

Un alt efect important vizează performanța și eficiența. Disciplina impusă de piață tinde să crească profitabilitatea, iar în unele cazuri marja de profit a companiilor de stat listate a crescut în medie de la 9% la peste 14%, conform unui studiu CFA Society România.

Monitorizarea activă a investitorilor instituționali, cum sunt fondurile de pensii Pilon II, reduce așa-numitele „costuri de agent” și stimulează optimizarea operațiunilor.

Listarea aduce și acces la capital. Companiile pot atrage fonduri de la investitori privați prin majorări de capital, fără a crește gradul de îndatorare al statului sau al companiei.

Aceste resurse pot fi direcționate către modernizarea echipamentelor, digitalizare sau extinderea producției.

Pentru stat, există și beneficii financiare directe. Acesta obține venituri din vânzarea pachetelor de acțiuni și încasează dividende mai mari, ca urmare a performanței îmbunătățite. De exemplu, în 2024, statul a încasat aproximativ 8 miliarde de lei din dividendele companiilor listate, comparativ cu doar 2,5 miliarde de lei în 2014.

Dezvoltarea pieței de capital reprezintă un alt avantaj major. Listarea unor emitenți mari și lichizi, precum Hidroelectrica sau Romgaz, atrage investitori internaționali, crește capitalizarea bursieră și sprijină promovarea României în indicii de piață emergentă, precum FTSE Russell sau MSCI.

În același timp, listarea oferă alternative de investiții locale, în special pentru fondurile de pensii private, care pot astfel să își diversifice plasamentele pe piața internă și să reducă riscul concentrării pe un număr restrâns de emitenți.

Care sunt provocările listării la BVB a companiilor de stat?

Pe de altă parte, procesul vine și cu riscuri și provocări importante.

Unul dintre acestea este volatilitatea și fluctuațiile pieței. Prețul acțiunilor este influențat de sentimentul investitorilor globali și de mișcările de capital de tip „risk-on/risk-off”, potrivit CFA Society România. În perioade de criză globală, cotațiile pot scădea brusc, indiferent de performanța reală a companiilor.

Există și o dependență puternică de contextul macroeconomic. Sănătatea economiei naționale și politicile monetare ale Băncii Centrale Europene influențează direct evaluarea bursieră. Recesiunile sau deficitele bugetare necontrolate pot eroda încrederea investitorilor și pot afecta prețul acțiunilor.

Un alt risc este cel de țară și de instabilitate politică. Orice schimbare guvernamentală sau deviere fiscală poate crește prima de risc (equity risk premium), ceea ce duce la scăderea valorii companiilor listate.

De asemenea, apare o limitare a deciziilor discreționare. Deși statul rămâne acționar majoritar, acesta trebuie să respecte regulile pieței de capital și să protejeze acționarii minoritari.

În aceste condiții, companiile nu mai pot fi utilizate ca instrumente de politică publică, de exemplu prin subvenții mascate, fără riscul unor litigii sau sancțiuni din partea pieței.

Nu în ultimul rând, există costuri de conformare. O companie listată trebuie să suporte cheltuieli suplimentare pentru audituri independente, raportări periodice complexe și menținerea relației cu investitorii.

În prezent, Guvernul analizează o listă de 22 de companii de stat pentru posibilă listare sau restructurare, iar CEC Bank este considerat cel mai solid candidat pentru o ofertă publică inițială (IPO), datorită pregătirii sale avansate, conform bankingnews.ro.