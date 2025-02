Ce cere Călin Georgescu după retragerea lui Iohannis

Călin Georgescu a reacționat, pe rețeaua X, după ce Klaus Iohannis a anunțat că își dă demisia din funcția de președinte al României. El cere reluarea turului 2.

Georgescu a scris – „Victorie pentru poporul român – Klaus Iohannis a demisionat! Acum, este timpul să revenim la „statul de drept” – reluarea turului 2 al alegerilor!”.

Victory for the people of Romania – Klaus Iohannis resigned! Now, it’s time to return to “rule of law” – resume 2nd round of elections!

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 10, 2025