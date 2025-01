Ce spune Ponta că vrea să-i facă sistemul

”M-am schimbat mult în 10 ani, și trebuia să mă schimb! Dar nu am făcut niciodată de rușine România – și am spus că sunt PATRIOT în fața întregii lumi; și pun România pe primul loc! Chiar dacă Sistemul m-a pedepsit, și se pregătește să mă pedepsească din nou, tot cred că am făcut bine!” a scris pe Facebook deputatul PSD Victor Ponta.

În urmă cu 10 ani, pedeapsa la care se referă a fost forțarea demisiei sale de la cîrma guvernului, în urma tragediei de la Colectiv, scrie inpolitics.

La ce altă pedeapsă s-ar putea referi Victor Ponta acum, cînd e foarte probabil că își va anunța candidatura la președinție?