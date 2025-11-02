Ce spune Vasile Bănescu despre poezia legionară cântată în Catedrala Națională

Vasile Bănescu a criticat public folosirea textelor semnate de autori implicați în mișcări extremiste în cadrul slujbelor bisericești. Reacția sa a venit după ce o piesă pe versuri de Radu Gyr a fost interpretată în Catedrala Națională. Institutul Elie Wiesel a cerut intervenția autorităților, considerând că evenimentul contravine legislației privind simbolurile fasciste.

De Mădălina Hodea
Catedrala Mântuirii Neamului în dimineața sfințirii

Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului a afirmat că folosirea în spațiul bisericesc a textelor semnate de intelectuali care au susținut, în trecut, ideologii extremiste „face un rău uriaș Bisericii”. Reacția sa vine după ce în Catedrala Națională a fost interpretată o piesă pe versuri ale poetului Radu Gyr, cunoscut pentru legăturile sale cu Mișcarea Legionară.

Vasile Bănescu a transmis, într-un mesaj public, că Biserica trebuie să fie atentă la memoria pe care o cultivă. El a avertizat că prezentarea drept modele a unor figuri culturale care au căzut „în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist” poate afecta grav credibilitatea și misiunea spirituală a instituției.

„Cultivarea festivistă a textelor unor astfel de oameni, oricât de valoroasă ar fi opera lor literară, face un enorm rău Bisericii. Ea nu are voie să confunde geniul artistic cu virtutea morală”, a spus fostul purtătăr de cuvât al Patriarhiei Române într-o posatre pe pagina oficială de facebook

Declarația vine după un moment controversat petrecut în Catedrala Națională, unde un cor a cântat o lucrare bazată pe versuri ale lui Radu Gyr  poet condamnat pentru implicarea în Mișcarea Legionară.

În replică, Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel”, a cerut autosesizarea instituțiilor competente, amintind că legislația interzice promovarea simbolurilor și ideilor fasciste sau legionare. El a subliniat că asemenea momente nu pot fi trecute cu vederea, mai ales când au loc într-un spațiu reprezentativ pentru credincioși.

Discuția reaprinde tema sensibilă a felului în care societatea românească se raportează la personalități culturale cu trecut ideologic controversat și la modul în care Biserica își asumă responsabilitatea morală față de istorie.

