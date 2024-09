Ce știu procurorii și nu știu alegătorii despre Lăsconi Valerica de la USR (II)

Moto: Inițiatorul și rețeaua de familie folosită în afacerea de deturnare de fonduri de la Primăria Câmpulung

Având în vedere reacțiile președintei USR, Elena Valerica Lăsconi, la ultimile dezvăluiri ale presei referitoare la dosarul I. 000353/2024 , deschis de magistrații EPPO în legătură cu ilegalitățile comise de conducerea Primăriei municipiului Câmpulung, facem precizarea că, cetățenii care au depus sesizarea inițială la parchetul european au furnizat în mai multe rânduri, informații despre “ schema de deturnare de fonduri “ și despre inițiatorii acesteia. Din păcate pentru șefa usereului, nici văicărelile de pe rețelele de socializare, nici eforturile lingăilor mass-media, care caută să-i spele păcatele, nu o mai ajută. Să nu uităm că, de-a lungul timpului, astfel de scheme prin care se produc mulți bani din mutatul hârtiilor, de către unii oameni de afaceri de succes ai USR, au mai fost semnalate și investigate de presă și de autorități. Au căzut capete. Vă punem la dispoziție, în continuare, o parte din corespondența petiționarilor din Câmpulung, care vine în completarea investigației EPPO I. 000353/2024. Documentele fac referire, fără echivoc, la “Inițiatorul schemei de deturnare de fonduri europene”, care este primarul orașului Câmpulung, Lăsconi Valerica Elena și la rețeaua acesteia. După cum veți observa mai jos, gașca de prieteni, “eroine” și alte personaje implicate în afacerile cu fonduri europene la Câmpulung, nu sunt altceva decât ajutoarele Elenei Lasconi din campania electorală trecută. Se pare că, odată cu proiectele finanțate din bani europeni, a venit și vremea răsplăților la Câmpulung. Vestea bună vine chiar de la primărița useristă, care și-ar abandona bucuroasă partenerii de proiecte europene, numai să-și scape pielea. Vă punem la dispoziție documentele, cu precizarea că intertitlurile ne aparțin.

Iubirea pe bani europeni, nu-i chiar “forever”

Încercând să se delimiteze de investigația EPPO de la Primăria Câmpulung, în ultimele zile, Lasconi și ai săi au lansat un atac mediatic la adresa oponenților politici ( PSD și PNL), acuzându-i că folosesc o “rețetă securistică pentru vicierea alegerilor” ce vin. Cu disperarea omului hătuit de faptele sale, Lasconi încearcă să fugă de răspundere, abandonându-și partenerii și prietenii vechi, care au contribuit la cităm din fosta jurnalistă : “calătoria mea în cea mai frumoasă campanie electorală din România”.

Iată ce spune acum, Valerica Lasconi despre partenerii cercetați de procurorii europeni, ajutoarele sale din campania electorală, cărora le datorează, practic, postul de primăriță: “Cât despre parteneri, prin acordul de parteneriat aceștia și-au asumat propriile activități, de a căror desfășurare, ar fi trebuit să se asigure. “ Adică, în proiectul cu pricina, primărița nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase. Documentele trimise de cetățeni în completarea dosarului I. 000353/2024 spun altceva:

“Dosarul I. 000353/2024

Precizări în legătură cu faptele de corupție și fraudă cu fonduri europene, înregistrate în cadrul Dosarului I. 000353/2024:

Inițiatorul schemei de deturnare de fonduri europene este primarul orașului Câmpulung, doamna Lăsconi Valerica Elena, care, în anul 2021, a publicat pe pagina sa de Facebook următorul anunț:

“Tolbeș Iuliana este eroina mea. O iubesc din tot sufletul! (…) Am avut onoarea și norocul să fie alături de mine încă de acum un an. Nu vă puteți imagina cât de mult m-a ajutat și cât suflet a pus în tot acest timp. Iuliana nu este membru USR PLUS, nu face politică, pur și simplu a crezut în mine și în ceea ce vreau pentru Câmpulung. A fost cu mine la întâlniri, pe stradă la împărțit flyere, la discuții cu voi, e prima persoană care a donat pe website (…).

Mai mult, prin Iuliana l-am cunoscut pe Adrian și de aici începe calătoria mea în cea mai frumoasă campanie electorală din România. M-a ajutat cu toată grafica, spoturile electorale, flyerele și broșurile(…). Mulțumesc Iuliana, mulțumesc Adrian! Vă iubesc forever!”

Contractele de publicitate la control !

“Înainte de a câștiga alegerile pentru postul de primar la Câmpulung, doamna Lăsconi Valerica Elena nu avea un loc de muncă stabil, practic nu avea venituri. Ocazional, făcea reclamă pentru Praktiker, la trafaleți și mașini de ascuțit lanțul la drujbă. În acea perioadă din anul 2020, chiar dumneaei afirmă că a cunoscut-o pe doamna Tolbeș Iuliana, care este “eroina ei”. Acest lucru este chiar adevărat, pentru că Tolbeș Iuliana i-a făcut cunoștință cu “Adrian”, care, la rândul lui, a ajutat-o cu “toată grafica, spoturile electorale, flyerele și broșurile” din campania electorală a anului 2020, acțiune bine coordonată în urma căreia a devenit primar.

În limba română, când spui “m-a ajutat”, spui de fapt “mi-a dat gratis”. Concluzionând, doamna Lăsconi Valerica Elena a devenit primar în anul 2020 pentru că două persoane foarte apropiate i-au făcut campanile electorală GRATIS. Dacă această presupunere este falsă, desigur, doamna va putea să prezinte contractele de publicitate și extrasele de cont din care să reiasă plata acestor contracte, la nivelul anului 2020. Aceste două persoane, Tolbeș Iuliana și “Adrian”, de fapt domnul Adrian Țuluca, sunt veri. În atașament sunt fotografii de la o petrecere în familie, publicate pe Facebook, în care apar 3 cupluri: doamna primar Lăsconi Valerica Elena și soțul, doamna Tolbeș Iuliana și soțul, dar și domnul Adrian Țuluca.”

DNA nu vede ilegalități la Primăria Câmpulung

“Ulterior, domnul Adrian Țuluca, printr-una din cele 10 firme de publicitate pe care le deține, a obținut ilegal mai multe contracte la primăria Câmpulung, în contul serviciilor de promovare gratuită din” cea mai frumoasă campanie electorală din România”, cea din 2020 a doamnei primar Lăsconi Valerica Elena.

Spre exemplu, firma BRAND NEW SERVICII COMUNICARE SRL a încheiat pe data de 24 și 25 iunie 2021 contractele de publicitate DA28268485, DA28270681, DA28267548, DA28261763 și DA28259390 pentru promovarea evenimentului “Câmpulung 500”, în valoare totală de 316,977.07 RON, deși legea interzice explicit o astfel de atribuire:

“Art. 11, alin.(2) din Legea nr.98/2016 – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.”

Direcția Națională Anticoruție a pus capacul pe acest dosar încă din anul 2021, nu s-a investigat nimic. “

Tentaculele caracatiței din proiecte europene

“Domnișoara Poștoacă I. Iuliana – Maria, actualmente doamna Tolbeș Iuliana, eroina primăriței Lăsconi, este mătușa și, în același timp, nașa de botez a domnișoarei Poștoacă Alexandra – Elena, actualmente doamna Jianu Alexandra – Elena.

Doamna Jianu Alexandra – Elena este administrator al societății Posh Media Concept SRL, al cărei proprietar este mama ei, doamna Poștoacă Despina, în fapt, cumnata doamnei Tolbeș Iuliana. Acestea sunt relații strânse de familie.

Firma Posh Media Concept SRL a fost desemnată PARTENER în proiectul “Dezvoltarea locală în zonele urbane marginalizate din municipiul Câmpulung – POCU/717/5/1/155642” și a primit 1.069.020,56 RON pentru a finaliza cu succes proiectul.

Firma Posh Media Concept SRL s-a transformat în autoritate contractantă, iar la data de 21.10.2023 a subcontractat achiziția de servicii de publicitate prin mai multe contracte distincte în SICAP –

DA34283278, DA34283269, DA34271968, DA34271967, DA34271966 și DA34271965 – în

valoare totală de 175.540 RON, către firma Madhous Advertising SRL RO33574107. Firma Madhous Advertising SRL este firma la care lucrează domnul Andrei Jianu, soțul doamnei Jianu Alexandra – Elena, administrator al societății Posh Media Concept SRL. În anul 2021 doamna Jianu Alexandra – Elena, pe atunci Poștoacă Alexandra – Elena, deținea funcția de Senior Media Planner la firma PROPAGANDA, a domnului Andrei Țuluca, cel care este iubit “forever” de primărița Lăsconi Valerica Elena, pentru sprijinul “gratuit” din campania electorală.

Deși proiectul “Dezvoltarea locală în zonele urbane marginalizate din municipiul Câmpulung – POCU/717/5/1/155642” s-a încheiat la data de 31.12.2023, la data de 14.05.2024 s-a făcut prin SICAP achiziția directă de servicii de publicitate pentru acealași proiect, în valoare de 123.888 RON, tot de la firma Posh Media Concept SRL. “

Și MIPE se face că nu vede fraudele

“În răspunsul nr.47317/10.04.2024 primit de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, directorul general Vladimir Rovințescu a adunat cifra de afaceri pe ultimii 4 ani (!) ai firmei Posh Media Concept SRL, i-a rezultat suma de 774.960,00 RON și a ajuns la concluzia că asta este o performanță care merită asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene în valoare de 1.015.569,53 RON!

“Conform cererii de finanțare, obiectivul general al proiectului a fost reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care locuiesc în Zonele Urbane Marginalizate Grui, Pescăreasa și Cazărmilor din Municipiul Câmpulung”, însă cererile de rambursare către cei două firme partenere din proiect, Posh Media Concept SRL și C & C Grup SRL se referă la cheltuielile lor salariale și la impozitele aferente salariilor”.

Directorului Rovințescu i se pare normal ca banii alocați din fonduri europene nerambursabile să fie furați prin contracte suveică.

Doar trei firme – Posh Media Concept SRL, C & C Grup SRL și YMAC SABY COMPANY SRL au încasat circa 700,000 EUR din bugetul total al proiectului.

YMAC SABY COMPANY SRL a primit contractul nr.40212 / 13.12.2023, în valoare de 973.047 RON.

Firma are profit declarat de numai 180.170 RON în anul 2022, însă are venituri în avans de 63.896.804 RON. Cu alte cuvinte, este ascunsă baza impozabilă pentru evitarea plății profitului la această firmă de tip mafiot, care face afaceri cu instituții ale statului român în valoare de peste 12 milioane de euro, printre aceste instituții aflându-se și Primăria Câmpulung. “

Deturnări de fonduri prin servicii de publicitate și de formare profesională fictive

“În cadrul proiectului POCU/717/5/1/155642, pe care l-am putea numi “social”, în valoare de 2.2 milioane de euro se fac cheltuieli pentru publicitate de sute de mii de euro! Probabil toți banii din proiect au fost cheltuiți pe servicii de publicitate fictivă și servicii de formare profesională la fel de fictive. Deturnările de fonduri la un asemenea nivel nu se pot realiza decât cu sprijinul tacit sau explicit al unor reprezentanți corupți ai autorităților.

Am solicitat Parchetului European:

lista nominală cu cei 1200 de cetățeni cărora li s-au asigurat din acești bani servicii medicale și sociale,

lista cu cei 1200 de cetățeni care au beneficiat de servicii de orientare în carieră, ocupare a forței de muncă, educaționale, consiliere pentru ocupare și formare,

lista cu cei 80 de cetățeni de etnie romă care au beneficiat de servicii de de formare profesională în dezvoltarea competențelor sociale și civice.

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv:

fraudă

corupție

spălarea banilor

frauda transfrontalieră în materie de TVA

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021. “