Obiectivul SUA: menținerea liniilor ucrainene până la alegeri

Cancelarul Olaf Scholz a făcut apel pentru noi eforturi pentru pace în Ucraina, spunând că, în discuții recente ce au avut loc la Ramstein, la reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, a convenit cu președintele Volodimir Zelenski că este necesară o nouă conferință pentru pace, una la care să participe și Rusia. ”Cred că acum este timpul să discutăm într-un ritm mai alert despre cum să ajungem la pace. Categoric va fi o altă conferință de pace. Iar președintele Ucrainei și eu am căzut de acord că trebuie să fie o conferință cu participarea Rusiei”, a spus Olaf Scholz, pentru ZDF.

Declarațiile cancelarului vin după înfrângerea partidului său, SPD, care a obținut doar 10% din voturi, și după victoria Alternativei pentru Germania în alegerile din landul Turingia, acolo unde una dintre lozincile AfD a fost ”Diplomație, nu arme”, iar liderul AfD (socotit un extremist chiar de către colegii săi) a declarat: ”Ca germani, ca turingieni ca alegători spunem: gata cu războiul”. În același land german, Alianța Sahra Wagenknecht (de extremă stanga) s-a clasat pe a treia poziție; acest partid se opune radical ajutorului militar pentru Ucraina și dorește reluarea relațiilor economice cu Rusia. Wagenknecht l-a acuzat pe președintele Ucrainei că dorește escaladarea războiului. Ambele partide consideră ca negocierile de pace trebuie să fie o prioritate.

CNN: demoralizare, dezertări și epuizare pe front

Un material CNN sugerează că nu problemele politice ale cancelarului Scholz sunt motivul grăbirii negocierilor de pace, ci în special situația de pe frontul din Ucraina. ”Cei doi ani și jumătate de tocător de carne al Rusiei au decimat multe unități ucrainene. Întăririle sunt puține, iar soldații sunt epuizați și demoralizați. Situația este și mai rea în cazul infanteriștilor din Pokrovsk și in alte zone de pe frontul de est. CNN a vorbit cu șase comandanți și ofițeri care au luptat până de curând în acea zonă. Toți ce șase spun că dezertările și insubordonarea este o problemă răspândită, în special printre soldații proaspăt recrutați. ”Nu toți soldații își părăsesc posturile, însă majoritatea așa fac. Au văzut o mulțime de drone inamice, de artilerie și mortiere” spune un comandant de unitate care luptă acum la Pokrovsk. ”Se duc în posturile lor și, dacă supraviețuiesc, nu se mai întorc. Fie își părăsesc postul, fie refuză să participe la lupte, fie caută modalități de a scăpa de armată”. Din cauza dronelor inamice, soldații ucraineni nu pot face rotație la trei-patru zile și rămân blocați în pozițiile de lupta câte trei săptămâni, arată CNN. ”În primele patru luni ale anului 2024, procurorii au deschis dosare penale pentru abandonarea postului sau dezertare pentru 19.000 de soldați, arată parlamentul ucrainean. ”Mulți ofițeri nu raportează dezertările, în speranța că soldații lor se vor întoarce voluntar”. Abordarea aceasta a devenit atât de comună, încât dezertarea a fost dezincriminată, dacă se întâmplă pentru prima dată. În armată sunt încadrați peste un milion de ucraineni, însă această cifră îi include și pe care care lucrează în birouri și industrie.

La Pokrovsk, situația este foarte dificila, raportul de forțe fiind de un soldat ucrainean la zece soldați ruși. Comunicarea între unități este o problemă – sunt cazuri în care unitățile nu descriu situația corespunzător, de teamă să nu ofere o imagine foarte rea. În acest fel unele unități se pot trezi cu flancurile descoperite, spune un alt comandant citat de CNN. La fel se întâmplă și cu bruiajul, care afectează deseori chiar dronele ucrainene, din cauza comunicării ineficiente între unități.

Situația din Pokrovsk se înrăutățește, în timp ce unități experimentate participă la ofensiva din provincia rusă Kursk. Participanți la cea din urmă operațiune își exprimă îndoiala cu privire la această strategie. ”A fost bizar să intrăm în Rusia, pentru că războiul acesta era unul de apărare a teritoriului nostru, nu de invadare a unei alte țări”, spune unul dintre ei, potrivit CNN. Întrebați dacă moralul le-a fost ridicat de operațiunea in Kursk, soldații extenuați, trimiși din Pokrovsk la ofensiva din Rusia, au spus: ”După trei ani de război, totul pare la fel”.

Remarierea de PR a lui Zelenski

În aceste condiții, cea mai masivă remaniere guvernamentală din Ucraina, la finalul săptămânii trecute, este o mare mișcare de PR. Soarta războiului va fi decisă pe câmpul de luptă, nu în birourile de la Kiev. Ideea că numirea unui nou ministru de Externe, cu o presupusă nouă strategie de a încheia războiul, eventual de a aduce Ucrainei victoria, nu pare a fi serioasă.

Același lucru s-a întâmplat cu numirea generalului Oleksandr Sirski la comanda armatei ucrainene, înlocuindu-l pe generalul Valerii Zalujnii. A schimbat acea mișcare direcția în care se îndreaptă războiul și rezultatul său probabil? Răspunsul este nu, spune profesorul John J. Mearsheimer, iar la fel vor sta lucrurile și cu cea mai mare remaniere guvernamentală de la Kiev. Demiterea comandantului forțelor aeriene, după doborârea unui aparat F-16 chiar de către forțele ucrainene nu schimbă nici ea situația. ”Președintele Zelenski dorește să arate Vestului că deține controlul la Kiev și că poate rezolva problemele cu care se confruntă Ucraina. Dar, pentru cine a studiat acest război cu adevărat, este limpede că modul în care evoluează războiul nu va fi schimbat prin înlocuirea unui general”.

”Vestul este alături de Ucraina și încercăm să facem tot ce putem pentru a prezenta într-o lumina foarte buna orice mișcare făcută de Ucraina. Asta este regula jocului. Este propagandă. Sunt două războaie: războiul real și războiul propagandei. Mișcările de mai sus sunt făcute în războiul propagandei. Vesticii acordă mare atenție acestor aspecte propagandistice și petrec ore în șir discutând despre cum mișcările lui Zelenski pot îmbunătăți situația Ucrainei, însă cred că asta este pierdere de vreme”, spune Mearsheimer.

O ofensivă spre Odesa i-ar putea aduce pe americani în Ucraina

Soarta războiului real se poate schimba doar prin implicarea directă a NATO, adică a Statelor Unite în războiul cu Rusia. ”Aceasta este ultima speranță a lui Volodimir Zelenski in acest moment. Ucraina singură, chiar și cu armele americane și europene, nu poate schimba situația de pe front. Dar este cu totul altceva dacă vorbim despre NATO și SUA, despre bocancul american pe frontul ucraineana și despre aviația tactică occidentalaăpe cerul Ucrainei. Asta este ceea ce vrea Zelenski, iar administrația Biden este perfect conștientă că Zelenski încearcă să-i atragă pe americani în război”, spune Mearsheimer. Profesoru american consideră că un scenariu în care Washingtonul va lua în calcul intervenția directă în Ucraina este cel în care armata ucraineană se prăbușește, iar Rusia va încerca să anexeze alte patru provincii, printre care Harkov și Odesa. ”Dacă armata ucraineană s-ar prăbuși înainte de alegeri, iar Rusia ar înainta spre Odesa până la votul din noiembrie, impulsul ca Joe Biden să acționeze ar fi foarte mare, pentru a o salva pe Kamala Harris. Situația ar fi alta dacă prăbușirea ucraineană ar surveni după alegeri. Alegerile din SUA contează”. ”Ar fi un război între două mari puteri înarmate nuclear până în dinți, iar războiul s-ar desfășura într-o zonă care l-ar face existențial pentru Rusia”.

Pentru moment, solicitările președintelui Ucrainei pentru rachete cu rază lungă de acțiune, care să lovească în bazele de lansare ale rachetelor ruse și în bazele aeriene ruse, nu vor fi satisfăcute, spune profesorul de la Universitatea din Chicago. ”Nu le vom da aceste arme și aproape că nu le vom mai da arme precum cele pe care le-am trimis până acum. Asta pentru că nu prea mai avem arme de oferit. Dar, dacă Zelenski va primi aceste arme, nu i se va permite să le folosească pentru a lovi Rusia în profunzime”.

Administrația SUA are un obiectiv major în acest moment – ca armata ucraineană să nu se prăbușească înainte de alegerile din noiembrie, pentru că acest lucru ar însemna voturi pierdute de Partidul Democrat și Kamala Harris, susținută de întregul establishment neoconservator al administrațiilor George W. Bush și Barack Obama, zeci de foști înalți oficiali civili și militari semnând recent o scrisoare în acest sens. ”Oamenii aceștia înțeleg foarte bine ca Ucraina nu mai are mari șanse, că situația nu poate fi modificată cu mult. Iar întrebarea pe care și-o pun este cât de mult teritoriu vor ocupa rușii și cât de disfuncțională va fi Ucraina odată ce războiul se va încheia”, consideră Mearsheimer.

Întrebat dacă, în încercarea de a preveni căderea armatei ucrainene până la alegerile din noiembrie, administrația Biden ar putea încerca să negocieze cu Moscova reducerea intensității conflictului, Mearsheimer spune: ”Această întrebare pleacă de la presupunerea că Putin este un idiot, că administrația Biden îl poate păcăli să tempereze războiul, spunând că SUA ar fi interesate de negocieri. Putin nu mai are încredere în Vest. A fost prostit, iar acum are inițiativa. De aceea, condițiile lui pentru negocieri vor fi exact cele pe care le-a repetat până acum: recunoașterea anexării celor patru provincii ucrainene și a Crimeii, plus acceptarea faptului că Ucraina nu va adera niciodată la NATO. Niciun președinte american, în special Joe Biden, nu va accepta aceste condiții”.

Mearsheimer: SUA își permit poltici nebunești

”Toată retorica despre SUA care sunt națiunea indispensabilă și care face doar bine în întreaga lume este un nonsens. Cine se uită la politica externă a SUA de după Războiul Rece poate înțelege că am făcut mai mult rău decât bine. Nu știu despre ce vorbește președintele Biden când spune asta. Vorbește despre războiul din Irak, din Afghanistan? Despre Libia, Siria, Ucraina, Gaza? Pe ce lume trăiește? Însă ce spune el reflectă gândirea unei întregi elite; președintele nu este o anomalie. Există mulți oameni precum Lindsey Graham, în Partidul Republican, precum Joe Biden și Kamala Harris în Partidul Democrat. Oameni care cred că suntem responsabili să conducem lumea, că avem responsabilitatea morală și dreptul de a face asta și că o facem pentru că popoarele din întreaga lume au nevoie de conducere americană, fără de care lumea s-ar duce dracului. Mă îndoiesc că cineva ar putea lua această idee în serios, însă elite din America cred asta”, spune Mearsheimer. ”Motivul pentru care ne permitem asemenea politici nebunești este că suntem puternici și ca nu pe putem provoca daune majore, având în vedere poziția geografică a SUA, separate de celelalte mari puteri de doua oceane uriașe, cu vecini slabi, cu economie puternică și populație numeroasă”.

Sefii CIA și MI6: Rusia se folosește cinic de minciuni și dezinformare

La un eveniment organizat de Financial Times, șefii CIA și MI6 au arătat că rezistența în fața Rusiei în Ucraina ”este mai vitală ca niciodată”, adăugând că Rusia ”nu va reuși să anuleze suveranitatea și independența Ucrainei”. William Burns și Richard Moore nu au pomenit însă integritatea teritoriala a Ucrainei. Cei doi au criticat ”campania de sabotaj care este dusă de spionajul rus în toată Europa și folosirea cinică a tehnologiei pentru a disemina minciuni și dezinformare, pentru a ne scinda”. ”Cred că serviciile ruse de informații au devenit sălbatice în anumite situații. Faptul că se folosesc de elemente criminale arată că au devenit disperați și recurg la mijloace de amatori. Iar amatorismul poate fi mai lipsit de scrupule și mai periculos”, a spus Richard Moore. ”Nu încape îndoială că ordinea internațională – sistemul echilibrat care a dus la o pace relativă, la stabilitate și creșterea nivelului de trai, la mai multe oportunități și prosperitate – este amenințată cum nu a mai fost de la finalul războiului rece”, au spus șefii spionajului american si britanic. William Burns a mai declarat că, în toamna anului 2022, a existat riscul ca Rusia să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, motiv pentru care șeful CIA a fost trimis de președintele Biden pentru a-i avertiza pe oficialii ruși în legătură cu consecințele utilizării armelor nucleare.