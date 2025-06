Ceaţă cu facturile. Consilier de stat: ”Cum definești consumatorul vulnerabil? Pe baza a ce?”

Una dintre problemele cu care noul Guvern se va confrunta în perioada imediat următoare constă în stabilirea criteriilor în baza cărora va fi definit consumatorul vulnerabil, a declarat, marți, Florin Spătaru, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

”Tranziția energetică nu este o tranziție simplă, nu este o tranziție ieftină și nu este o tranziție care să se facă doar din birourile de la Cotroceni sau de la Palatul Victoria. Această tranziție energetică trebuie discutată cu mediul de afaceri, pentru că una dintre problemele cu care noul Guvern se va confrunta în perioada imediat următoare este definiția consumatorului vulnerabil. Cum definești consumatorul vulnerabil? Pe baza a ce? Pe baza venitului, pe baza numărului de persoane, pe baza locației? Sunt lucruri care trebuie făcute pentru că această tranziție energetică va avea un impact major la nivel social. Am făcut toate aceste comitete pe care le-am coordonat, alături de colegii mei din Cancelarie, am invitat ministerele, autoritățile care sunt responsabile și, ulterior, am organizat întâlniri comune cu mediul de afaceri, pentru că nu vom putea face lucrul acesta fără să înțelegem de fapt ceea ce poate mediul de afaceri”, a menționat Florin Spătaru, la evenimentul ‘Bucharest Leaders’ Summit: The Path to 5.0. From Vision To Reality’.