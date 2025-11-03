Cele mai mari șase pericole pentru Europa la final de 2025. Urmează luni decisive

Scăderea investițiilor în inteligența artificială

Unul dintre riscurile majore care ar putea influența piețele financiare în ultimele luni ale anului este reducerea cheltuielilor de capital pentru inteligența artificială din partea gigantilor tehnologici.

Analiștii XTB avertizează că o scădere a investițiilor în acest sector ar putea duce la o penalizare a companiilor implicate, cu un impact negativ asupra pieței. De asemenea, posibilele perturbări în lanțul valoric al tehnologiilor de IA sau apariția de alternative din China care diversifică veniturile ar putea afecta performanța globală a industriei.

Provocările din politica monetară și inflația

Politicile monetare ale Băncii Japoniei și ale Rezervei Federale sunt, de asemenea, surse majore de incertitudine economică. În cazul Japoniei, riscul ca guvernul să recurgă la tipărirea de bani pentru a plăti datoria publică ar putea devaloriza grav yenul și ar putea duce la pierderi semnificative pentru deținătorii de obligațiuni.

De asemenea, analiza experților de la XTB mai sugerează că, până la sfârșitul anului 2025, Banca Japoniei ar putea adopta măsuri mai stricte, inclusiv creșteri ale dobânzilor.

În ceea ce privește Rezerva Federală, presiunile inflaționiste persistente, cum ar fi slăbiciunea dolarului și tarifele ridicate, ar putea limita marja de manevră a instituției. În ciuda unei probabilități de 95% ca Fed să reducă rata dobânzii în octombrie, analiștii avertizează că inflația persistentă ar putea complica deciziile de politică monetară.

Diviziunile geopolitice și impactul asupra economiilor occidentale

Tensiunile geopolitice din Ucraina și Gaza au adâncit diviziunile în cadrul Occidentului, iar oboseala din cauza costurilor războiului crește, ceea ce ar putea reduce sprijinul acordat Ucrainei.

În plus, răspunsurile la criza din Orientul Mijlociu au generat divergențe, chiar în cadrul țărilor G7, ceea ce ar putea afecta stabilitatea economică globală.

Dificultăți în sectorul bancar european

Sectorul bancar european se confruntă cu o plafonare, iar acest lucru ar putea adânci problemele economice în următoarele luni. În România, deși sectorul bancar local a înregistrat creșteri semnificative în acest an, riscurile legate de evoluțiile economice externe și presiunile interne ar putea pune în dificultate băncile din regiune.

Analiza XTB subliniază faptul că aceste riscuri pot avea un impact semnificativ asupra perspectivelor economice și ale pieței financiare în ultima parte a acestui an, iar investitorii trebuie să fie pregătiți pentru volatilitate și incertitudine.