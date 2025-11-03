Cele mai mari șase pericole pentru Europa la final de 2025. Urmează luni decisive

În ultimul trimestru al anului 2025, analizele XTB identifică șase riscuri majore care ar putea afecta piețele financiare, inclusiv scăderea investițiilor în inteligența artificială, politica monetară a Japoniei și a Rezervei Federale, precum și diviziunile din Occident și dificultățile din sectorul bancar european.

De Madalina Bahrim
Potrivit unei analize recente realizate de casa de brokeraj XTB, ultimul trimestru din 2025 ar putea aduce provocări economice semnificative pe piețele financiare. Printre cele mai importante riscuri de urmărit se numără: scăderea investițiilor în inteligența artificială, politica monetară a Japoniei, politica monetară a Rezervei Federale, tensiunile din Occident, declinul sectorului bancar european, și dificultățile din sectorul datoriilor corporative ale întreprinderilor mici.

Scăderea investițiilor în inteligența artificială

Unul dintre riscurile majore care ar putea influența piețele financiare în ultimele luni ale anului este reducerea cheltuielilor de capital pentru inteligența artificială din partea gigantilor tehnologici.

Analiștii XTB avertizează că o scădere a investițiilor în acest sector ar putea duce la o penalizare a companiilor implicate, cu un impact negativ asupra pieței. De asemenea, posibilele perturbări în lanțul valoric al tehnologiilor de IA sau apariția de alternative din China care diversifică veniturile ar putea afecta performanța globală a industriei.

Provocările din politica monetară și inflația

Politicile monetare ale Băncii Japoniei și ale Rezervei Federale sunt, de asemenea, surse majore de incertitudine economică. În cazul Japoniei, riscul ca guvernul să recurgă la tipărirea de bani pentru a plăti datoria publică ar putea devaloriza grav yenul și ar putea duce la pierderi semnificative pentru deținătorii de obligațiuni.

De asemenea, analiza experților de la XTB mai sugerează că, până la sfârșitul anului 2025, Banca Japoniei ar putea adopta măsuri mai stricte, inclusiv creșteri ale dobânzilor.

În ceea ce privește Rezerva Federală, presiunile inflaționiste persistente, cum ar fi slăbiciunea dolarului și tarifele ridicate, ar putea limita marja de manevră a instituției. În ciuda unei probabilități de 95% ca Fed să reducă rata dobânzii în octombrie, analiștii avertizează că inflația persistentă ar putea complica deciziile de politică monetară.

Diviziunile geopolitice și impactul asupra economiilor occidentale

Tensiunile geopolitice din Ucraina și Gaza au adâncit diviziunile în cadrul Occidentului, iar oboseala din cauza costurilor războiului crește, ceea ce ar putea reduce sprijinul acordat Ucrainei.

În plus, răspunsurile la criza din Orientul Mijlociu au generat divergențe, chiar în cadrul țărilor G7, ceea ce ar putea afecta stabilitatea economică globală.

Dificultăți în sectorul bancar european

Sectorul bancar european se confruntă cu o plafonare, iar acest lucru ar putea adânci problemele economice în următoarele luni. În România, deși sectorul bancar local a înregistrat creșteri semnificative în acest an, riscurile legate de evoluțiile economice externe și presiunile interne ar putea pune în dificultate băncile din regiune.

Analiza XTB subliniază faptul că aceste riscuri pot avea un impact semnificativ asupra perspectivelor economice și ale pieței financiare în ultima parte a acestui an, iar investitorii trebuie să fie pregătiți pentru volatilitate și incertitudine.

  1. Totul a inceput, firav, in 2020, cand se dorea un anumit ‘control’, insa, incepand cu februarie 24, 2022, lucrurile au luat o ‘directie gresita’ pentru cei care doreau acel control. Traim vremuri interesante. Parca era o zicere referitoare la cei ce vor apuca sa traiasca vremuri interesante…

