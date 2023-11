CFR Cluj a vândut mult în această vară dar a și cumpărat sau adus jucători cu CV-uri realmente impresionante pentru nivelul campionatului nostru. În fruntea listei de achiziții de la ardeleni, se află grecul Tachtsidis, cu foarte multe meciuri susținute în compartimentul median al celor de la AS Roma și, cireașa de pe tort, un câștigător de Europa League și campion al Bundesligii, ucraineanul Yevgen Konoplyanka. Ce-i drept, în ultimii ani, acesta a intrat într-un con de umbră ca urmare a numeroaselor probleme medicale care nu i-au dat pace. Dacă Tachtisidis a devenit un punct cheie în planurile tactice ale lui Andrea Mandorlini, aparițiile lui Konoplyanka au semănat cu cele al OZN-urilor în galaxia noastră. Crâmpeie de câteva minute sau maxim zeci de minute reprezintă bilanțul prezențelor ucraineanului în tricoul lui CFR Cluj, în condițiile în care acesta este cel mai bine jucător plătit din lot, cu mult peste toți ceilalți, doar Tachtsidis apropiindu-se întrucâtva de aceste valori. Pentru multă lume, situația lui Konoplyanka a fost asemănată cu cea a altui nume mare care a ajuns la Cluj cu câțiva ani în urmă, tot cu un CV impresionant, brazilianul Joao Baptista, cu ani buni petrecuți în tricoul lui Real Madrid. La Cluj, sud-americanul a apărut doar câteva minute, în rest, a fost plătit fără a fi nici măcar spectator la meciurile CFR-ului, care i-a dat un salariu regesc până la ultima centimă. Acum, patronul ardelenilor a lămurit cazul Konoplyanka și ce va face în continuare CFR Cluj.

El a ținut să menționeze pentru PRO SPORT cum vede această situație:

„Vreau să vă anunț care e situația lui Konoplyanka. Am vorbit cu el, iar el a vorbit și cu antrenorul. Nu se pune problema ca el să îmi fie o țeapă ca Baptista. El a avut ghinion cu o accidentare. Când trebuia să revină sută la sută tot apăreau niște probleme. Și am decis să nu îl mai forțăm, pentru că nu vreau să pierd banii aiurea cu el. Am niște salarii de achitat, nu mici, iar eu vreau să și profit de pe urma prezenței acestui jucător la CFR.

Așa că am avut răbdare cu el, iar acum el o să intre. Antrenorul este cel care o să decidă când. Konoplyanka este refăcut, iar eu vă asigur că in play-off o să fie arma noastră secretă. L-am adus să facă diferența prin calitățile sale și o să îl vedeți în play-off că o să fie unul dintre oamenii noștri de bază”