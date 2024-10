Chilipir în Brașov

Fiscul va scoate la licitație din nou un apartament de două camere, de 54 de metri pătrați în total, în Brașov, la un pret de garsonieră în Bucureşti.

Prețul iniţial de evaluare a fost de 324.700 lei, echivalentul a 65.000 de euro. Noul preţ de pornire este de 243525 lei (exclusiv TVA*), echivalentul a 49.000 de euro. Apartamentul este din 1977,

Cum sună anunțul ANAF

Apartament – bloc apartamente, 2 camere, Suprafata utila: 39 MP, Suprafata totala: 54 MP, Nr. bai: 1, An finalizare constructie: 1977, Stare proprietate: buna, Stadiu constructie: finalizat, inregistrat in cartea funciara nr. 127700-C1-U3 BRAŞOV, TOP. 7393/2/2/2/8, cote părţi comune 116/4774, cote teren 116/4774 , situat in Brasov, Str COCORULUI , Nr. 7, Bl. 223, Sc. A, Ap. 8, Jud. Brasov.

Pret de evaluare 243525 lei (exclusiv TVA*).