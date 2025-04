China si SUA, alt motiv de supărare

Nicio țară nu trebuie să ocolească legile internaționale prin autorizarea explorării și exploatării resurselor minerale de pe fundul mării, a transmis luni Ministerul chinez de Externe, în urma unei relatări despre planuri ale SUA de a extrage metale rare din adâncul oceanelor pentru a contracara dominația Chinei în acest domeniu și noile restricții chineze la export impuse de Beijing în războiul comercial cu SUA, transmite Reuters.

Conform dreptului internațional, fundul mării și resursele sale ‘sunt moștenirea comună a omenirii’, a reacționat Ministerul chinez de Externe după o relatare a publicației Financial Times. ‘Explorarea și exploatarea resurselor minerale din zona maritimă internațională trebuie să se desfășoare în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării și în cadrul Autorității internaționale pentru fundul mării și oceanelor’, a adăugat ministerul chinez.

Administrația președintelui american Donald Trump elaborează un ordin executiv pentru a permite extragerea metalelor de pe fundul Oceanului Pacific, ca soluție de asigurare a aprovizionării SUA cu mineralele necesare unor sectoare ale înaltelor tehnologii, precum industria de apărare, producția de smartphone-uri, de baterii pentru vehiculele electrice sau de semiconductori, a scris sâmbătă Financial Times.

Prin exploatarea și stocarea acestor resurse Statele Unite și-ar asigura astfel de o rezervă la care să poată apela în lipsa accesului la importurile din China, țară care produce circa 90% din metalele rare rafinate la nivel mondial. Aceste metale, reunite într-un grup de 17 elemente, nu sunt atât de rare precum sugerează numele lor, dar extracția și rafinarea lor se realizează prin procese complexe și care necesită investiții majore, având de asemenea implicații asupra mediului.

SUA importă o mare parte din necesarul său de metale rare, cu precădere din China. Dar guvernul de la Beijing a instituit restricții la export pentru unele dintre aceste elemente, ca represalii față de taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump asupra importurilor din China.

In alta ordine de idei, președintele chinez Xi Jinping și liderul vietnamez To Lam, secretarul general al Partidului Comunist, s-au angajat luni să întărească relațiile economice dintre țările lor în contextul unui război comercial cu Statele Unite, transmite dpa.

Xi a sosit luni la Hanoi pentru o vizită de două zile, fiind întâmpinat cu o ceremonie solemnă și salutat cu 21 de salve de tun.

Președintele chinez a avut discuții cu liderul vietnamez, alături de care a asistat la semnarea a 40 de acorduri în domeniile comercial și economic, printre altele.

Marți, Xi este așteptat la ceremonia de lansare a unui nou proiect feroviar de 8 miliarde de dolari sprijinit de China, pentru o linie ferată de 390 km între portul Haiphong și orașul montan Lao Cai, care se învecinează cu provincia chineză Yunnan.

Linia ferată este parte a inițiativei chineze ‘Belt and Road’, o strategie de dezvoltare a infrastructurii globale.

Într-un articol publicat luni în cotidianul Nhan Dan, organul de presă al Partidului Comunist vietnamez, Xi Jinping a criticat războiul comercial dus de președintele american Donald Trump, afirmând că ‘un război comercial și un război tarifar nu vor avea niciun învingător, iar protecționismul nu va duce nicăieri’.

De asemenea, el a îndemnat Vietnamul să ‘protejeze cu hotărâre sistemul comercial multilateral, stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare mondiale, precum și un mediu internațional deschis și cooperant’.

Xi a mai afirmat că Vietnamul constituie o prioritate în politica de vecinătate a Chinei, și a îndemnat țara vecină să urmărească o ‘colaborare economică din care ambele să câștige, promovând progresul socialismului în ambele țări’.

Aceasta este cea de-a patra vizită a lui Xi în Vietnam de când a devenit președinte în 2013.

China este cel mai mare partener comercial al Vietnamului de peste două decenii, schimburile bilaterale depășind 205 miliarde de dolari în 2024.

