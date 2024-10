Cinci semne care arată că avem nevoie de mai mulți nutrienți

Lipsa unor substanțe din corp poate fi înțeleasă ușor dacă avem grijă la semnalele propriului nostru organism. Cum însă în graba nebună în care trăim astăzi, uneori, nu mai acordăm atenție acestor semnale, un medic american ne sare în ajutor.

În acest scop, el a evidențiat cinci modificări-cheie care indică un deficit de substanțe esențiale precum fier, vitamina C și calciu.

Declarațiile medicului sunt susținute și de un studiu publicat în jurnalul Lancet. Cercetarea a arătat că jumătate dintre oameni din întreaga lume nu primesc destui micronutrienți esențiali. Deci care sunt aceste cinci semne?

Unghii fragile

Dr. Sethi a afirmat că unghiile slabe sau fragile pot fi un semn al deficitului de proteine ​​și fier. Unghiile conțin în principal keratina (o proteină). De aceea, lipsa unui aport adecvat de proteine ​​poate duce la deficiență de keratină care poate afecta negativ sănătatea unghiilor.

Oficialii federali din domeniul sănătății recomandă consumul zilnic a 0,8 grame de proteine ​​pe kilogram de greutate corporală. De exemplu, o persoană care cântărește 68 de kilograme ar trebui să primească aproximativ 54 de grame de proteine ​​pe zi.

Importanța fierului în organism este mare; Hemoglobina găsită în celulele roșii din sânge asigură transportul oxigenului de la plămâni la alte țesuturi. Când nu se ia suficient fier, unghiile sunt lipsite de oxigen și devin casante.

Pleoape care zvâcnesc

Dr. Sethi a afirmat că zvâcnirea pleoapelor sau a membrelor poate indica, de asemenea, deficit de magneziu. Magneziul este un mineral care este vital pentru funcțiile nervoase și musculare. În cazul unui aport insuficient, excesul de calciu poate ajunge la celulele nervoase și acest lucru poate duce la supraexcitare.

Un studiu din 2020 al Journal of the American Osteopathic Association arată că cel puțin jumătate dintre americani nu primesc suficient magneziu. Se recomandă bărbaților să ia 420 de miligrame de magneziu pe zi, iar femeilor 320 de miligrame.

Genunchi și articulații dureroase și „zgomotoase“

Zgomotul de zgârieturi auzit frecvent în genunchi și alte articulații, dr. Ar putea fi un semn al deficienței de vitamina D3 sau de calciu, potrivit lui Sethi. Nefurnizarea unui aport adecvat de vitamina D și calciu poate amenința sănătatea oaselor și articulațiilor. National Institutes of Health estimează că unul din patru americani nu primește suficientă vitamina D. Gălbenușurile de ou, peștele gras și ciupercile sunt bogate în vitamina D, în timp ce produsele lactate și legumele cu frunze verzi sunt surse de calciu.

Albire timpurie a părului

Dr. Sethi a declarat că albirea părului la o vârstă fragedă poate fi, de asemenea, legată de deficiențe de vitamine. Deficitul de vitamina B12, în special, poate afecta absorbția de oxigen de către foliculii de păr. De asemenea, deficitul de B12 poate cauza oboseală, pierdere în greutate și probleme de memorie.

Vânătăi pe corp

În cele din urmă, dr. Sethi afirmă că vânătăile ușoare pot indica un aport insuficient de vitamina C. Medicul a subliniat că vitamina C este importantă pentru sistemul imunitar și producția de colagen. Deficitul de vitamina C poate duce la slăbirea vaselor de sânge.