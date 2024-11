Cine a comandat maneaua pentru Ciucă

Vicepreşedintele PNL Virgil Guran, lider al filialei liberale din Dâmboviţa, a declarat miercuri, la o întâlnire electorală la Târgovişte, că PNL nu a comandat o manea în care să fie promovat în campania electorală liderul formaţiunii, Nicolae Ciucă.

Virgil Guran a făcut referire la o melodie lansată de manelistul Dani Mocanu şi dedicată candidatului PNL la prezidenţiale, Nicolae Ciucă.

„Chiar atât de proşti ne credeţi, că mergem să comandăm o manea? Mai comandăm când mergem la un şpriţ, frumos, acolo, sau ceva să ne cânte. Dar nu să se compună o manea pentru Ciucă. Ia uitaţi-vă puţin la profilul acestui om, pare tipul de om care ar accepta să vină nu ştiu ce manelist, pe care îl respectăm, are şi vreo două melodii mişto, dar cum să vină să facă o manea pentru preşedintele, viitorul preşedinte al României?! Nu mai credeţi lucrurile astea!”, a afirmat preşedintele PNL Dâmboviţa, Virgil Guran, la o întâlnire de prezentare a candidaţilor organizaţiei judeţene la alegerile parlamentare.

Din sală i s-a răspuns că au mai fost candidaţi care au fost promovaţi prin intermediul manelelor.

„A avut Dragnea, a avut şi Băsescu şi credeam că…”, s-a auzit din sala unde erau membri şi simpatizanţi liberali.

„Dragnea ştie limba respectivă, manelistă, iar Ciolacu este prototipul. Simion zici că face parte din recuzită. Iar, cu scuzele de rigoare, Lasconi nu înţelege ce e acolo, zice că e la opera din Viena”, a replicat vicepreşedintele PNL Virgil Guran, răspuns primit cu aplauze de participanţii la întâlnirea electorală de la Târgovişte.

La eveniment au ţinut discursuri primari liberali din judeţ şi trei dintre candidaţii la alegerile parlamentare, toţi axându-se pe mesaje de susţinere pentru candidatura la prezidenţiale a lui Nicolae Ciucă.

„Nicolae Ciucă (…) este un om modest şi este om blând, diplomat, care nu minte. Asta e calitatea, apropo de ce spun unii, calitatea politică care lipseşte: nu minte! Că ar fi trebuit acum să spună: ‘mânca-v-ar tata, ce vreţi? Casă de 35.000 de euro? Nu, vă spune tata, 25.000, voi fi preşedinte. Cu câte etaje vreţi, cu trei? Merge, nicio problemă’. Sau să vină să spună: ‘domnule, suntem extraordinari, bugetul merge acum, totul este extraordinar. Este omul care spune adevărul! Nu este omul care vine să spună, prima dată: nu am zburat la Monaco. Nu, nu am fost acolo. După care, spune: am fost cu un avion de linie, după care spune: am fost, dar nu cu Nordis. Iar când i se pun documentele în faţă a rămas cu gura căscată şi a înghiţit un covrig”, a declarat preşedintele PNL Dâmboviţa, Virgil Guran.

Liderul liberal a adăugat apoi că nu exclude o guvernare cu PSD, în cazul în care nu va fi posibilă o guvernare de dreapta, după alegeri.

„Vom încerca să facem o guvernare de dreapta, asta nu înseamnă că dacă, Doamne fereşte, nu vor reuşi celelalte partide să se ridice la nivelul aşteptărilor noastre, celelalte partide de dreapta, vom lăsa ţara neguvernată. Vom guverna! Va trebui să guvernăm, pentru binele ţării. Pentru că avem 1.146 de primari, pentru că avem responsabilitate în mai bine de o treime din localităţile ţării şi trebuie să rezolvăm treburile ţării”, a mai spus Virgil Guran.

La finalul evenimentului, pe scena cinematografului Independenţa din Târgovişte au urcat candidaţii la alegerile parlamentare propuşi de PNL Dâmboviţa, precum şi primarii liberali din judeţ.

La Senat, pe primul loc pe listă este preşedintele PNL Dâmboviţa, senatorul Guran Virgil, urmat de Chirică Cornel Florian, Dumitrică Raluca Ioana, Nicolae Marian Mira şi Nenişanu Robert. La Camera Deputaţilor, pe primul loc este secretarul general al PNL Dâmboviţa, Cotinescu Aurelian, urmat de Drugă Vlad, Mocanu Adrian, Popa Ionuţ, Sandu Marius, Bucurescu Roxana, Marian Pavel, Bamboi Adrian şi Dobrescu Nicuşor.