Cine a plătit meganunta lui Ianis Hagi

Evenimentul monden care a ținut capul de afiș ale ultimelor zile a fost de departe nunta lui Ianis Hagi cu Elena Tănase, care s-a derulat în cadrul mirific al Palatului de pe Domeniul Știrbey, cu peste 700 de invitați. Au fost prezenți mulți oameni de sport, foști colegi de echipă cu fiul Regelui, câțiva dintre membrii echipei naționale prezente la EURO 2024, personalități politice, etc.

Toți cei care au participat au remarcat pefecta organizare, calitatea meniului și în general absolut toate aspectele legate de buna desfășurare a evenimentului au fost la înălțime. În mod surprinzărtor, așa cum a dezvăluit Iancu Guda, realizartorul emisiunii Banii în mișcare de la Digi 24, el însuși invitat la petrecere, o singură persoană a suportat uriașele cheltuieli, fiind dorința lui expresă pentru ca evenimentul să iasă fără fisură.

Iancu Guda a oferit amănunte asupra acestui aspect la Digi FM și recunoaște că din punctul său de vedere a fost cea mai frumoasă nuntă la care a fost prezent vreodată. Realizatorul emisiunii „Banii în mișcare” a dezvăluit că Gică Hagi, tatăl fotbalistului de la Rangers, a suportat toate cheltuielile evenimentului pentru a se asigura că fiul său are o nuntă de vis.

„A fost o nuntă cu un buget foarte mare. Ce s-a spus în presă, cu 200.000…Per total, buget, din ce am auzit, numai cortul și toate decorațiunile depășeau suma despre care se vehicula în presă (n.r. 200.000 de euro). Formațiile și toate celelalte, mâncarea…Au fost peste 700 de invitați.

Ce m-a impresionat, dar nu m-a surprins, pentru că știm cu toții, o țară întreagă, Gică Hagi și familia Hagi au un bun simț și o discreție…Evident, fiind nunta băiatului lor și fiind socri mari, domnul Hagi, pentru că a avut plăcerea să le ofere acest cadou, să organizeze nunta, a băgat mâna adânc în buzunar.

Combinația de 2500 de buchete de flori, toate albe, 2500 de lumânări…nu le-am numărat, dar se spune că atâtea au fost. Combinația de alb cu verde, între copacii seculari de la Buftea…a fost ceva deosebit, ne-am simțit foarte bine și probabil va fi nunta cea mai frumoasă la care am fost și voi fi vreodată.

Nu pot să spun și să fiu indiscret, dar știu că sunt costuri totale calculat per persoană foarte mari. Pe majoritatea celor de acolo îi știu și aveau o situație financiară foarte bună, dar nu toată lumea își permitea să acopere nu doar meniul, organizarea și formația.

Nu e vina, responsabilitatea invitatului că ai făcut tu o nuntă care te costă mai mult de 500 de euro de persoană. Cum am gândit-o eu? Familia Hagi a venit la noi, ne-a bucurat cu un dar important, iar noi am răspuns în oglindă. În familie și între prieteni nu se face profit, deci cât am luat am dat, ca să nu fie problemă de impozit. Deci, am ieșit pe zero”.