Amenințat de Trump, susținut de Obama

În SUA, Mamdani este catalogat drept socialist sau chiar simpatizant al islamismului. Conservatorii îl consideră un radical. Politicienii cu experiența puterii văd în el un provocator gata să facă promisiuni imposibil de îndeplinit. Actualul primar democrat al metropolei spune că avem de-a face cu un ”șarlatan” și un ”burghez boem” în haine de socialist, iar un editorial The Wall Street Journal arată că victoria sa ar fi ”o zi neagră pentru evreii din New York”, un ”seism în istoria iudaismului”, o trădare a moștenirii politice a lui Truman și Kennedy în favoarea unei facțiuni politice care ”confundă steagul verde al Hamas cu cel al muncitorilor”.

Victoria lui Mamdani în alegerile primare pentru primăria New Yorkului a provocat un cutremur în partid și nu numai. Donald Trump și foștii președinți Bill Clinton și Barack Obama s-au implicat în campania din New York. Președintele Trump a avertizat că nu va mai aloca sume mari din bugetul federal pentru New York, în cazul unei victorii a ”comunistului”. Trump a ajuns să facă apel la newyorkezi pentru a vota pentru unul dintre rivalii săi politici, democratul Andrew Cuomo. Fostul președinte Barack Obama i-a luat însă partea lui Mamdani și s-a oferit să-l consilieze, dacă va câștiga alegerile. Obama a condamnat atacurile islamofobe la adresa lui Mamdani. În schimb, fostul președinte Bill Clinton l-a susținut pe Andrew Cuomo, care a fost membru în administrația sa.

Islamofobia, bestia alegerilor din New York

Învins la alegerile primare din Partidul Democrat, în această vară, fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, nu a vrut să renunțe la lupta pentru New York City și a decis să candideze independent. Având în vedere orientarea profund democrată a electoratului, ”independentul” Cuomo a rămas contracandidatul cel mai periculos al lui Mamdani. Asta a dus si la un paradox: trebuind să adune voturi din alte zone decât cea progresistă, Cuomo a lansat o campanie demnă de un republican MAGA, necriticând afirmațiile islamofobe ale susținătorilor săi din presă, vorbind despre dubla cetățenie a lui Mamdani și despre faptul că nu înțelege ce înseamnă cultura newyorkeză și ce au însemnat atentatele de la 11 septembrie 2001. Concluzia presei liberale din SUA este că islamofobia a fost ”vedeta” acestei campanii electorale. ”Uriașul adormit pe care alții îl nesocotesc – comunitatea musulmanilor și a newyorkezilor din Asia de Sud, precum și aliații lor din oraș – se va trezi și va fi mult mai implicată în politica orașului și a statului”, a avertizat un specialist, citat de Vox.

Zohran Mamdani va fi primul primar musulman și sud-asiatic din istoria New Yorkului. S-a născut în 1991, la Kampala, în Uganda, în familia unor indieni musulmani, iar la șapte ani a ajuns la New York. În campania electorală a pus mult accent pe rădăcinile sale multiculturale – a postat un videoclip plin de imagini din filme indiene și în care vorbește în urdu, dar a postat și unul în care vorbește în spaniolă. Mamdani a studiat la universități considerate printre cele mai progresiste din SUA, iar părinții săi sunt licențiați ai Universității Harvard.

”Socialistul” Zohran Mamdani vine dintr-o familie care s-a bucurat de liberalismul american, iar tatăl său, un cunoscut antropolog care a studiat în special Africa a făcut relativ recent declarații care nu-l ajută pe fiul-candidat. Mahmoud Mamdani a sugerat că Adolf Hirtler s-a inspirat din modelul american al rezervațiilor pentru comunitățile indigene și a învățat din experiența americană că ”genocidul este posibil”. A făcut o paralelă similara și cu situația celor doua niveluri ale cetățeniei în statul Israel. Zohran Mamdani însuși a avut o abordare considerată radicală în raport cu evreii din New York. În calitate de consilier a propus eliminarea scutirii de taxe pentru fundațiile evreilor din New York care au legături cu coloniile ilegale construite în teritoriile palestiniene.

Critici exagerate pentru o ”agendă nepotrivită”

Nu, Mamdani nu va impune sharia în New York și nu va obliga femeile să-și acopere capul, spun criticii tânărului politician, însă este pe cale să impună definitiv o modă în politica americana – retorica tiermondismului, un proiect intelectual apărut în mediul universitar în secolul trecut, plecând de la lupta împotriva hegemoniei occidentale. Adaptat la campania din America, tiermondismul lui Mamdani îl înlocuiește pe colonizator cu proprietarul de locuințe și pe cel colonizat cu bietul chiriaș și folosește o retorica în care politica este interpretată în dihotomia dintre victima și opresor, cu foarte puține nuanțe.

Dincolo de falia evidentă creată de Mamdani între comunitatea evreiască din metropola americană și musulmanii de acolo, presa americană a preferat să nu susțină niciuna dintre candidaturile cu șanse. Dar marile publicații, în frunte cu The New York Times, au scris că agenda lui Mamdani este ”total nepotrivită pentru provocările orașului” și ”ignoră compromisurile pe care trebuie să le faci odată ajuns la putere”.

Programul ”comunist” al lui Zohran Mamdani

Dar care este agenda lui Zohran Mamdani, cea care l-a făcut pe președintele Donald Trump să-l numească de-a dreptul comunist.

Transport în comun gratuit cu autobuzul în întreg New Yorkul

Înghețarea prețului chiriilor și penalizări pentru proprietarii neglijenți

Un lanț de magazine alimentare cu prețuri mici

Servicii medicale gratuite pentru toți copiii cu vârstă între șase săptămâni și cinci ani

Construirea a te trei ori mai multe locuințe la prețuri accesibile

Un salariu minim de 30 de dolari pe oră, până în 2030, în condițiile în care acum salariul pe oră depășește cu puțin 16 dolari

Majorarea cu 2% a taxelor pentru cei bogați (cu averi de peste un milion de dolari) și pentru afaceri, de la 7,25% , la 11,5%.

„Nu cred că ar trebui să existe miliardari, pentru că, sincer, este o sumă uriașă de bani într-o perioadă cu atâta inegalitate”, a spus Mamdani. Este o declarație care, pentru nu puțini comentatori americani, echivalează cu negarea visului american.

The Economist: Mamdani promite ceea ce nu poate face

”Socialistul” progresist Mamdani va conduce un oraș care este depășit ca PIB doar de cele mai mari 16 economii ale lumii. New Yorkul are un PIB de 1,3 trilioane de dolari. Prerogativele primarului sunt însă reduse de un Consiliu și de guvernatorul statului, fiind mai mici decât ale primarilor altor mari metropole. De aici pleacă și criticile la adresa programului lui Mamdani, considerat unul populist. The Economist scrie că un sfert din bugetul orașului vine de la bugetul federal și de la cel al statului, iar acești bani nu pot fi folosiți în mod autonom de primar. Apoi, înghețarea chiriilor depinde de aprobarea Consiliului, care, recent, a refuzat să facă acest lucru la cererea actualului primar. Apoi, construirea a 200.000 de apartamente accesibile ar depăși cu mult limita de deficit de 30 de miliarde de dolari. Gratuitatea transportului este decisă de un consiliu cu 23 de membri, dintre care primarul controlează doar patru numiri, iar 44% dintre newyorkezi se bucură deja de gratuitate, plătind însă prin degradarea constantă a condițiilor.

Criticii lui Mamdani atrag atenția asupra unui alt punct de pe agenda sa – reducerea finanțării pentru poliție și eliminarea sistemului penitenciar din New York. Chiar dacă este departe de a fi un oraș conservator, această propunere a stârnit polemici în New York. Candidatul progresist vrea să reducă prezența polițiștilor la urgențe, ei urmând să fie înlocuiți de psihologi. Vrea să renunțe și la unitățile poliției specializate în dispersarea protestatarilor. Si este puțin probabil ca, ajuns primar, Mamdani să trimită poliția pentru a dispersa protestele pro-palestiniene ale populației, așa cum actualul președinte a amenințat că o va face. Primarul New Yorkului are control total asupra poliției, iar măsurile promise sporesc teama că va crește criminalitatea. Până la urmă, cel mai eficient primar al New Yorkului pe acest palier, cu o reducere cu 70% a criminalității, a fost Rudolf Giuliani, consilier loial al lui Donald Trump.

Un model pentru stânga europeană?

Succesul lui Zohram Mamdani în America a atras atenția stângii radicale in Europa. Istoria ascensiunii acestor partide se aseamănă cu cea a aripii progresiste a Partidului Democrat din SUA. La fel cum, după înfrângerea suferita in fata lui Donald Trump de democrații tradiționali din aripa Clinton-Obama a partidului, s-a constatat o ascensiune a aripii mai radicale a Alexandriei Ocasio-Cortez și Bernie Sanders, tot așa, în Europa, prăbușirea stângii tradiționale din Franța și chiar Germania a dus la apariția unor partide radicale tot mai influente, precum La France Insoumisse sau Die Linke și Alianța Sahra Wagenknecht. Politico.eu scrie că aceste partide au trimis ”spioni” la New York pentru a afla cheia succesului lui Mamdani și a o folosi apoi la alegerile din Europa. Asta vrea să facă Manon Aubry, copreședinta grupului Stângii din Parlamentul European, la alagerile locale din Franța, în 2026. ”El oferă o viziune concretă despre cum poate fi îmbunătățită viața oamenilor. Asta se simte la New York, oamenii au început să aibă din nou speranță”, spune șefa de cabinet a liderului Die Linke, din Germania. Însă comentatorii progresiști din Statele Unite le transmit un avertisment aliaților lor din Europa – electoratul european este încă unul xenofob, chiar și în cazul partidelor de stânga, iar asta va face foarte dificilă reeditarea în Europa a succesului lui Mamdani.

Apreciat de stânga europeană, pentru conservatorii din America și Europa, Zohran Mamdani devine imaginea cea mai înfricoșătoare a progresismului. Ediția americană a The Spectator îl vede în fruntea unei ”Intifade a hipsterilor”, în vreme ce alți comentatori îl consideră o ”hologramă”, un personaj nu neapărat ales de cetățeni, ci o proiecție algoritmică menită să seducă electoratul. În această paradigmă, electoratul lui Mamdani ar fi format din alegătorii democrați care sunt speriați de măsurile administrației Trump, din imigranții sosiți la New York, care văd în Mamdani un răspuns la toate problemele lor urgente, și din ultra-stângiștii din clasa de mijloc care, frustrați că nu pot obține sutele de mii de dolari pe an promise de ”visul american”, ajung să considere că fac parte dintr-o ”clasă muncitoare” oprimată. Primarul în exercițiu al New Yorkului, democratul Eric Adams, și contracandidatul Andrew Cuomo spun exact același lucru despre Mamdani, pe care îl acuză că este un ”sarlatan care vinde vise”.