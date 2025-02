Cine este blonda lui Trump

Pam Bondi este noul procuror general al SUA. Bondi a fost confirmată marți de Senat în fruntea Departamentului de Justiție american, în timp ce unii aleși democrați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la menținerea independenței acestei funcții odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relatează AFP.

Fost procuror general al statului Florida, Pam Bondi a fost numită după retragerea răsunătoare a reprezentantului republican Matt Gaetz, acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră.

Loială lui Donald Trump, ea a fost unul dintre avocații acestuia în timpul procesului de demitere a acestuia care a avut loc în Senat în 2020. Ea va fi asistată în minister de trei dintre avocații personali ai miliardarului – Todd Blanche, Emil Bove și John Sauer.

Pam Bondi s-a angajat la mijlocul lunii ianuarie în fața unei comisii a Senatului „să nu politizeze această funcție” și să nu lanseze urmăriri penale împotriva oponenților președintelui din motive strict partizane. Predecesorul său în timpul administrației Joe Biden, Merrick Garland, a trebuit adesea să-și apere serviciile în fața acuzațiilor republicanilor de „instrumentalizare a justiției” de către administrația democrată.

„Pam Bondi a promis că va readuce departamentul la misiunea sa fundamentală: urmărirea în justiție a infracțiunilor și protejarea americanilor de amenințările la adresa siguranței și a libertăților lor, a declarat marți liderul majorității republicane din Senat, John Thune.

Însă mai mulți senatori democrați au declarat că refuzul său de a recunoaște în mod clar că Joe Biden a câștigat alegerile din 2020 este de rău augur în ceea ce privește independența sa față de Donald Trump.

Senatoarea democrată Mazie Hirono a declarat că este „foarte îngrijorată” că Pam Bondi ‘va spune ‘da’ în cazul în care președintele Trump îi va cere să facă ceva ilegal’.

