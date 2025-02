Trump şochează din nou: „SUA vor prelua Fâşia Gaza”

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că SUA vor prelua Fâşia Gaza distrusă de război, după ce palestinienii vor fi relocaţi în altă parte, şi o vor dezvolta din punct de vedere economic.

Trump şi-a dezvăluit planul, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizită la Casa Albă.

„Statele Unite vor prelua Fâşia Gaza şi vom face treabă şi cu ea. O vom deţine şi vom fi responsabili pentru dezamorsarea tuturor bombelor periculoase neexplodate şi a altor armamente de aici”, a declarat preşedintele american. „Dacă este necesar, vom face asta, vom prelua acea bucată de pământ, o vom dezvolta, vom crea mii şi mii de locuri de muncă şi va fi ceva de care întregul Orient Mijlociu poate fi foarte mândru”, a adăugat Trump.

Întrebat cine ar locui acolo, Trump a spus că ar putea deveni o casă pentru „oamenii lumii” şi a prezis că ar putea deveni „Riviera Orientului Mijlociu”.

Netanyahu, a cărui armată este de mai mult de un an angajată în lupte crâncene cu militanţii Hamas din Gaza, a declarat că Trump „gândeşte inovator” şi „arată dorinţa de a depăşi gândirea convenţională”.

Trump nu a răspuns însă în mod direct la o întrebare despre cum şi sub ce autoritate SUA pot prelua teritoriul din Gaza şi îl pot ocupa pe termen lung.

„Văd o poziţie de proprietate pe termen lung şi o văd aducând o mare stabilitate în acea parte a Orientului Mijlociu”, a spus miliardarul, adăugând că a vorbit cu liderii regionali şi că aceştia i-au susţinut ideea.

„Am studiat acest lucru foarte îndeaproape de-a lungul multor luni”, a menţionat Trump, spunând că va vizita Gaza, dar fără a preciza când.

Anterior, Trump îşi reluase apelul ca Iordania, Egiptul şi alte state arabe să primească locuitori din Gaza, afirmând că palestinienii de acolo nu au altă alternativă decât să abandoneze Fâşia de coastă, care trebuie reconstruită după aproape 16 luni de război devastator între Israel şi militanţii Hamas.

De data aceasta însă, Trump a declarat că ar susţine reinstalarea palestinienilor „permanent”, mergând şi mai departe de sugestiile sale anterioare, pe care liderii arabi le-au respins deja.

