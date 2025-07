Cine l-a ajutat pe Târnovanu să depășească momentele dificile

Portarul FCSB, Ștefan Târnovanu, a avut un debut de sezon mai puțin reușit. A greșit grav la primul gol luat de FCSB în Andorra și a stârnit furia lui Gigi Becali, care a anunțat că a sosit momentul ca portarul titular să treacă pe bancă și să i se ofere șanse și cehului Lukas Zima.

Însă antrenorul cipriot Elias Charalambous a avut curajul de a se opune ordinului lui Becali și a anunțat că pentru el Târnovanu nu iese din poartă. Situație în care Gigi Becali a decis să acționeze altfel, pentru a-i arăta jucătorului că el este cel care decide.

Becali l-a căutat pe jucător, pe care l-a acuzat că stă foarte mult timp pe tik-tok și a început să facă pe sfătuitorul iar Târnovanu i-a mulțumit și i-a promis că îl va asculta, urmând a desființa tik-tok-ul.

Gigi Becali a explicat ce a vorbit cu portarul care avea să facă un meci foarte bun la Ploiești. El a detaliat la Prima Sport dialogul telefonic avut cu jucătorul:

”Ai văzut Târnovanu? I-am spus ‘Băi, în primul rând, iartă-mă, că probabil vede familia ta, dar eu nu am timp să vin să vorbesc cu voi, ce vedeți în presă e ce vreau eu să vă transmit. Am o rugăminte la tine, termină cu TikTok-ul. Treaba ta, dar o să vezi că te va distruge, e invenție drăcească, să distrugă omul, să îi distragă atenția’. Și a zis că ‘Da, nea Gigi, că termin’.

Altă treabă. ‘Vreau să ieși pe centrări, nu mă supăr pe tine, chiar dacă greșești. Ai 2 metri. Portar mare, trebuie să ieși pe centrări. Iei gol, nu mă supăr pe tine. Antrenorii îți spun ție să pasezi stânga-dreapta.

Să le spui antrenorilor: Nu mă mai lasă Becali. Tu nu ești specialist, ori o dai la adversar, ori o dai în out. Dacă e mingea la noi, de ce să o dăm la ei? Dai tare în față, se duce mingea pe atacantul nostru, dacă dau ei cu capul, vine mingea înapoi la noi’”.