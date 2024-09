Ciolacu, cu un soi de mândrie: ”România este jucător şi este în vâltoare”

Premierul Marcel Ciolacu a băgat în sperieţi Iranul.

Iranul nu ar trebui să deţină arme nucleare, ”nu se poate să riscăm aşa ceva, nimeni din lume!”, a zis Ciolacu la Antena 3. El mai spus că în jocul global din aceste vremuri România este ”jucător”, nu mai este ”spectator”.

”Iranul nu are voie să aibă armă atomică. Despre asta este vorba, nu se poate să riscăm aşa ceva, nimeni din lume! Fiecare greşim greşeşte, poate, şi premierul Netanyahu, dar e un joc global în care, de această dată. România nu e spectator, România este jucător şi este în vâltoare. Sunt foarte mulţumit că am devenit predictibili, am ajuns să ne ţinem de cuvânt, nu mai minţim, nu mai amânăm, nu mai… Cred că, de fapt, asta e marea provocare: decizia să se ia foarte repede. Şi decizia, ca să o iei foarte repede, indiferent dacă câştigi, trebuie să laşi de la tine, ca toată lumea să fie la masă fiindcă altfel nu vei avea o decizie rapidă. Te vei crampona şi vei pierde oportunităţi”, a declarat Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat Antenei 3.

El a mai vorbit despre ”importanţa strategică” a României, arătând că orice lider al lumii discută cu harta în faţă.

”Toţi liderii au hartă în birou, imediat se duc la hartă. Netanyahu, ultima oară, numai cu harta în faţă, toate discuţii, am avut un tete-a-tete de vreo oră, toate discuţiile cu harta în faţă. Iubeşte România, îi iubeşte pe români”, a spus Ciolacu despre omologul său israelian.