Ciolacu: Dacă Bolojan era de la PSD, ar fi fost scos cu furci și topoare din Guvern

„Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, inflație ajunsă iar la două cifre, bugetele Educației și Sănătății tăiate drastic, putere de cumpărare la minim istoric și economia în recesiune era scos cu furci și topoare din Guvern!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Președintele CJ Buzău atacă fără să numească un post TV care l-ar ridica în slăvi pe actualul premier liberal. Totodată, Ciolacu deplânge închiderea postului TV Realitatea Plus de către CNA, decizie suspendată de Curtea de Apel București.

Ciolacu plânge situația Realitatea Plus

„Bolojan este, însă, cel mai competent.

Nu doar că duce economia în prăpastie cu viteză maximă. Dar în guvernarea sa democrația se întărește pe zi ce trece.

Un important post TV, generos cu premierul, este implicat în manipularea din campania electorală de anul trecut, iar astăzi regizorii acestei manipulări sunt angajați chiar la Guvern și la un minister de forță.

Un post TV care atacă guvernarea este închis. Nu de către o instanță, ci de o autoritate a statului.”

Marcel Ciolacu e de părere că viitorul României nu poate continua cu Bolojan.

„Dacă vrem cu adevărat o țară în care mai contează voința oamenilor simpli, care simt pe zi ce trece că nivelul lor de trai scade dramatic, de pe 20 aprilie încolo, România trebuie să-și decidă un viitor în care Bolojan să devină trecutul!”