Bolojan admite întârzieri în procedura de decontare la motorină. Ce spune despre numirile la șefia parchetelor

Cotidianul a scris miercuri că specialiștii PNL pe agricultură i-au semnalat lui Ilie Bolojan mai multe nereguli juridice legate de o directivă UE a proiectului de ordonanță de urgență inițiat de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prin care producătorii agricoli ar putea cumpăra motorină fără acciză și TVA, în limita a 78 de litri pe hectar.

Răspunsul lui Ilie Bolojan

„Fiecare proiect are un parcurs. Asta înseamnă că trebuie să parcurgă procedura de avizare. Și Ministerul de Finanțe își va prezenta poziția. Pe fond sunt două aspecte. Sprijinul pentru agricultori este asigurat în sensul în care accizele practic sunt scutite, 2,7 din 2,8 lei, deci cea mai mare parte a accizei. Iar TVA, acolo unde companiile din agricultură sunt plătitoare de TVA, intră la componenta de deduceri. El, deci, a fost menținut, sumele au fost prevăzute pe întreaga durată a anului.

A doua chestiune este mecanismele prin care se fac aceste lucruri. Ce este adevărat și în cazul transportatorilor este că au fost întârzieri legate de aceste decontări. Am stabilit că se vor urgenta aceste proceduri de decontare, în așa fel încât, în cel mai scurt termen posibil, banii să fie decontați pentru transportatori și agricultori. Procedurile de decontare trebuie să fie posibile și fezabile. Acest lucru ține de capacitatea ANAF de a le pune în practică. Aceste aspecte le decide și le avizează MF, anumite aspecte juridice le avizează MJ… În momentul în care un proiect ajunge pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, mă pot pronunța asupra lui”.

Cotidianul l-a întrebat pe Ilie Bolojan și dacă a fost consultat de ministrul justiției – Radu Marinescu (PSD) -, subordonatul său din Guvern, în legătură cu propunerile pentru șefia parchetelor.

Răspunsul lui Ilie Bolojan: Nu am fost implicat în această procedură și nu am fost consultat. Am alte preocupări decât aceste aspecte care țin de competența Ministerului Justiției.

Reamintim că miercuri, președintele Nicușor Dan a aprobat toate numirile trimise către Adminitrația Prezidențială, însă cu o singură excepție. Este vorba despre procurorul Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat la funcția de procuror-șef adjunct DIICOT.