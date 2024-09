Ciolacu, dezamăgit de Klaus Iohannis

Șeful statului, Klaus Iohannis, nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor premierului ca preşedinte al României, a afirmat Marcel Ciolacu.

„E mai sensibil domnia sa. Eu nu m-am supărat când am ‘vândut’ Ardealul, nu m-am supărat când ieşea zilnic şi spunea ‘PieSieDie’. Mi-am văzut de treaba mea şi am încercat să aduc argumente în faţa românilor că lucrurile nu stau aşa. Nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor mele ca şi preşedinte al României. Şi v-o spun fără nicio reţinere, chiar dacă îl supăr din nou”, a spus Ciolacu la HotNews.ro.

Ciolacu a fost întrebat despre faptul că preşedintele Iohannis s-ar fi supărat pe el pentru felul în care s-a poziţionat în abordarea unei legi care l-ar favoriza în alegerile parlamentare.

Referindu-se la posibilitatea de a se ridica la nivelul propriilor aşteptări, Ciolacu a spus: „Da, pentru că, în primul rând, am învăţat din greşelile făcute de domnia sa şi de domnul Băsescu şi de domnul Iliescu. Cred că au fost abordări total greşite, raportate la nişte vremuri trecute, pe care eu îmi doresc să le fi depăşit”, a mai spus preşedintele PSD.

Întrebat cine a fost cel mai bun preşedinte şi premier al României, Ciolacu a răspuns: „La fiecare am ceva de comentat. Cred că Emil Constantinescu ar fi putut să scrie istorie (…). Premier, dacă vorbim economic, cred că Adrian Năstase a fost cel mai aplicat”.

Marcel Ciolacu mai spune că vremurile în care între premier și președinte existau tensiuni politice trebuie să fie de domeniul trecutului. Ciolacu e de părere că el a negociat un portofoliu mai bun pentru România în cadrul conducerii Comisiei Europene.

„Îmi doresc să fim mult mai aplicați politic. S-a dus vremea când împarți între stânga și dreapta. Întâi te uiți la balanța comercială. Iei pe capitole. Aici INS îmi spune unde sunt mari deficite. Am intervenit pe alimentație, pe materiale de construit. Acum am mers pe îngrășăminte și am venit cu acest pachet cu industrializarea. Președintele și premierul trebuie să ducă umăr la umăr aceste proiecte. Președintele trebuie să stabilească cu guvernul unde sunt aceste priorități și toată lumea trebuie să le respecte”, a declarat Ciolacu.