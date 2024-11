Ciolacu explică a doua „ieșire din decor”

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat după noile dezvăluiri despre un al doilea zbor cu un jet închiriat de Nordis. Ciolacu a spus că deși este „un om drămuit” și-a permis „ieșiri în decor”, dar că și-a plătit singur vacanțele.

„Domnul Ciucă să îşi dea el demisia. Noi vorbim de bani privaţi, de decizii pe care le-am luat eu în viaţă. Unele bune, unele rele. Toate plăţile au fost făcute legal, ori prin ordin de plată, ori direct. Am chitanţele datate, facturile. Nu vreau să comentez, nici cât de corecte sunt listele, de fapt asta se încearcă. Niciodată în viaţa mea, eu nu am călătorit pe banii altcuiva, nu am avut o vacanţă plătită de altcineva. Nu am furat niciodată, nu am făcut nicun compromis care să-mi dăunăze. Fiecare am luat decizii. Bune, rele, sunt ale mele.

Mie nu îmi e ruşine, pentru că nu vorbim de bani publici, ci privaţi. Fiecare vrem să ne facem un fel, credem noi că făcând acest lucru suntem mai extraordinari sau nu. E dreptul fiecăruia. Sunt un om drămuit, dar ne permitem să ieşim din decor. Sunt aşa de mândru astăzi, ca român, ca prim-ministru, intrarea în Schengen s-a întâmplat când eu am condus Guvernul. Decât să fi făcut o campanie negativă, e prea mult. Dar în loc să avem astfel de atacuri, domunul Ciucă să coboare la astfel de atacuri, ar fi fost ca amândoi să fim la Budapesta. De ce s-a ales acest tip de campanie?”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 1.

Site-ul G4Media.ro a prezentat un al doilea document de zbor (gendec) din care rezultă că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis. La bordul avionului s-au mai aflat Alfred Simonis împreună cu soția, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (acționar Nordis), conform documentului.

După apariția dezvăluirilor, Nicolae Ciucă i-a cerut din nou demisia premierului Marcel Ciolacu.