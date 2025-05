Ciolacu, în loc de adio. A fi premier e onoare

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, că anii în care PSD a fost la guvernare, iar el a devenit premier au reprezentat cea mai importantă perioadă a vieții sale, adăugând că a fi premier nu este o meserie, ‘ci o onoare supremă prin care îți poți servi țara și pe români’.

‘Acești ani în care PSD a fost la guvernare, iar eu am devenit premier al României, au reprezentat cea mai importantă perioadă a vieții mele. Consider că a fi premier nu este o meserie, ci o onoare supremă prin care îți poți servi țara și pe români. Sunt convins că, deși astăzi zgomotul electoral este mult prea mare, un succint bilanț al celor mai importante politici publice ale PSD la guvernare reprezintă un gest obligatoriu. Am ales să fac asta acum, știu că vor exista multe critici și mi le asum’, a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că nu îi este rușine cu ceea ce a făcut împreună cu echipa PSD la guvernare.

‘Și cred că este important ca aceste fapte să fie publicate, pentru ca în viitor oricine să aibă termeni relevanți de comparație’, a conchis Ciolacu.