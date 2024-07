Ciolacu, ”îndemnat„ să conlucreze cu Iohannis

Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seară, că nu se arată dispus să-l propună la Bruxelles pentru postul de comisar pe președintele Iohannis.

O primă reacție la declarația premierului a avut europarlamentarul Gheorghe Falcă, care spune că președintele nu a solicitat să fie propus comisar european din partea României.

Dar Marcel Ciolacu nu a spus că ar fi discutat cu preşedintele Klaus Iohannis pentru o eventuală nominalizare a acestuia într-un post de comisar.

Marcel Ciolacu trebuie să conlucreze cu președintele pentru desemnarea comisarului, a insistat Falcă.

“Putem analiza prezentarea domnului Ciolacu plecând de la faptul că domnul Iohannis nu a cerut niciodată să meargă comisar european. În momentul în care nu ți-a cerut cineva, nu poți să interpretezi ce ai face tu”.

“A spus că România are un sistem struțo-cămilă și a spus o dată că dânsul negociază, apoi a confirmat că dânsul nu negociază.

Conform regulamentului statului român și ceea ce înseamnă Comisia Europeană Consiliul este cel care negociază individual portofoliile, adică șefii de stat și de guvern.

Șeful de stat va negocia portofoliul pentru România, nu pentru el.

Doar că la noi, CCR, în nu știu ce an, când Traian Băsescu era președinte, a decis că deși unul negociază, instituția prezidențială, Guvernul României desemnează persoana.

Dacă nu există o conlucrare, pierde România.

Primul nostru comisar a fost pe multilingvism pentru că nu s-a înțeles relația Traian Băsesci-Tăriceanu și Comisia a spus: luați și voi un portofoliu.

În momentul în care ne-am înțeles am luat cel mai important portofoliu, cu resursele cele mai mari care este portofoliul pe agricultură. Apoi, am luat portofoliul pe dezvoltare regională, apoi am avut interes să dezvoltăm infrastructura de transport și am luat transporturile. Așa trebuie să lucrăm”.