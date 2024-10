Ciolacu, întrebare pentru Ciucă. ”Ați fost membru PCR?

Nicolae Ciucă a venit la dezbaterea, de la Palatul Parlamentului, cu familia, cu soţia, nora şi nepoţica, dar şi cu mulţi susţinători, printre care Grigore Leşe şi Mircea Dinescu.

Preşedintele PNL a răspuns întrebărilor publicului şi ale jurnaliştilor Antena 3 CNN.

Întrebare Elena Lasconi: Pentru dl. Ciucă, chiar îmi e simpatic și nu vreau să-l încurc, dar l-aș înreba de curiozitate, câte găuri ați nimerit la Neptun, sau a fost ca la Nasiria?

Ciucă: Răspunsul e foarte simplu – la ce nu mă pricep nu mă bag, ca atare, n-am jucat golf în viața mea și asta cu nimeritul găurilor e cu tâlc. Iar când vine vorba de Nasiria, după emisiunea de aseară am constatat foarte simplu că doamna Lasconi îi spun ca acolo unde nu se pricepe să nu se bage.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a întrebat pe Nicolae Ciucă, președintele PNL și contracandidatul său în cursa pentru alegerile prezidențiale, dacă a fost vreodată membru PCR.

Ciucă a răspuns că da!

„De trei ani de zile înțeleg că ați fost aliat cu urmașul PCR. Eu nu am fost membru PCR. Dumnevoastră ați fost membru PCR?, a întrebat Marcel Ciolacu.

„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 89 fiecare ofițer era membru PCR, dar nu am fost niciodată comunist, dar până în 1989 pentru toți cei care au absolvit școala militară era obligatoriu să fii membru de partid. Am terminat școala militară cu 9.69, am fost al șaselea în promoție. (…) Îmi cer scuze, poate domnul Ciolacu se aștepta să spun altceva. Eu nu voi minți niciodată. Eu nu sunt ca ei”, a spus Nicolae Ciucă.