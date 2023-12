Premierul s-a întors pus pe treabă din SUA. Și ușor iritat. Prima ședință de guvern de după revenirea de pe meleaguri americane a fost începută de premier cu niște ironii adresate unor colegi care nu păreau prea liniștiți. „Haideți! Bună ziua! Facem astăzi ședință de Guvern….după“. Și s-a oprit. S-a întors ușor către cei care nu conteneau cu vorba și le-a zis tăios: „Aș vrea și eu să încep ședința de Guvern, dacă se poate. Dacă nu vă supărați. Sau, dacă vă deranjez, plec eu!“

Lucrurile s-au potolit ca prin farmec, iar premierul le-a povestit colegilor din Guvern ce a făcut de când nu s-au mai văzut.

După ce le-a zis că vizita a fost una „extrem de importantă, deoarece am reușit, împreună cu colegii mei, să setăm premisele pentru ca România să devină un hub de investiții și suport logistic pentru marile proiecte americane din această regiune a Europei“ și că „există potențial major pentru investiții americane în domenii, precum energia și tehnologiile digitale, iar interesul strategic al Statelor Unite față de zona Mării Negre înseamnă și o șansă enormă de dezvoltare pentru portul Constanța“ premierul a ținut să plătească o poliță.

Domnul ministru al Finanțelor nu s-a plictisit

„Am observat că, în absența mea, domnul ministru al Finanțelor nu s-a plictisit, a trebuit să dezmintă iar presupuse măsuri fiscale care nu există pentru 2024. Ceea ce există însă în realitate sunt datele privind creșterea PIB pe primele 9 luni din acest an. Avem un avans de 2,2% cu care suntem pe locul al treilea în Europa! Creșterea pe trimestrul 3 a fost solidă și susținută în continuare de investițiile publice majore. De aceea, și astăzi vom suplimenta fondurile Ministerului Dezvoltării, cât pentru a permite finalizarea tuturor investițiilor prevăzute în acest an. Vă anunț că în acest weekend vom lucra împreună pe proiectul de buget pe 2024, unde investițiile reprezintă fundamentul viziunii noastre de dezvoltare economică. De asemenea, va exista cea mai mare alocare bugetară din istorie pentru educație. Acest lucru am dorit să-l menționez ca să fie clar pentru toată lumea.”, a declarat Ciolacu.

Declarația premierului vine după ce ministrul Finanțelor, Marcel Boloș (PNL), a contrazis amânarea majorării pentru 2026 a contribuției la pilonul II de pensii.

Nici Ligia Deca, ministra Educației, nu a fost uitată

„După rezultatele României la testele PISA, îi cer doamnei ministru Deca să vină cu soluții privind criteriile de performanță în învățământ. Orice cheltuială trebuie însoțită și de o reformă și să aibă ca rezultat performanță. Nu ne putem aștepta ca doar mărind salariile să se întâmple o minune, pentru că nu se va întâmpla nici de această dată nimic. Așadar, trebuie introduse criterii de performanță în funcție de care salariile vor crește“.

Alte cerințe

Aceleași cerințe le am și la sănătate, unde astăzi alocăm încă aproape 200 de milioane de lei pentru cheltuielile spitalelor. Aștept de la conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să vină cu un sistem clar și eficient de raportare a costurilor, cu criterii clare pentru sumele alocate pe fiecare program de sănătate. Nu poți avea un buget de 12 miliarde de euro și să nu ști în timp real pe ce se duc bani.

Totodată, adoptăm astăzi și o ordonanță de urgență în care venim cu modificările legislative necesare pentru a elimina toate aberațiile din funcționarea instalațiilor GPL. Așa cum am promis după tragedia de la Crevedia, reglementăm atent fiecare verigă din acest lanț, legat de autorizare, verificare și de respectare a normelor de siguranță. Închei printr-o solicitare expresă adresată atât președintei Agenției Naționale pentru Sport, cât și președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Îi aștept să vină în acest weekend cu o propunere coerentă privind asigurarea unei finanțări care să permită echipei de gimnastică artistică a României, calificată la Olimpiadă, nu doar să participe, ci și să lupte pentru medalii. Este de neconceput tratamentul la care este supusă această echipă care a făcut istorie în sportul mondial. Vă mulțumesc!