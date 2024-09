Ciolacu își dă ca premier notă mai mare ca la Bac

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că mandatul său de prim-ministru a fost încărcat cu multiple provocări, dar că își acordă nota 8 pentru modul în care și-a făcut treaba la guvern.

„Suntem într-o schimbare a societății, a lumii, o renegociere politică a lumii, venim după pandemie, criză energetică, război la graniță. Toate aceste provocări normal că au influențat și mandatul de prim-ministru. Din punctul meu de vedere, fără sa fiu arogant, a fost un mandat plin, cu provocări multiple. Îmi dau o notă peste 8. Fostul prim-ministru….când știi că părășești functia intervine o conservare și amâni decizii. Primele luni când vine celălalt prim-ministru te ocupi de stins incendii, lucruri care mi s-au întâmplat mie, cu azilele, cu Crevedia și multe alte lucruri amânate și nediscutate la Comisia Europeană, avem foarte multe reforme de implementat. Chiar a fost și este o perioadă cu provocări”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena3.

Ciolacu a mai spus că împreună cu Nicolae Ciucă trebuia să prezinte mai bine ce au făcut.

”Și eu și Nicolae Ciucă greșim în acest moment. PNL și PSD se atacă și nicio jignire nu o să ne aducă niciun vot. Avem bazine diferite de alegători. Nici noi, dacă îi jignim pe ei, nici ei, dacă ne jignesc pe noi. Vor distruge trei ani de muncă împreună, în care am făcut o treabă bună pentru România și am trecut prin crize importante împreună. Trebuie mai bine să prezentăm ce am făcut împreună”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a lansat și o întrebare pentru toți candidații la prezidențiale.

„Dacă avem capacitatea, noi, ca și români, ca după aceste alegeri să depășim, cu urmele rămase după campanie, fiindcă sunt și multe mizerii în campanie, dacă avem capacitatea ca, începând de a doua zi, să ne așezăm la masă și să ne ținem de un proiect pentru România? Cu certitudine, eu, Marcel Ciolacu, dacă voi câștiga, nu voi lua toată puterea. Puterea trebuie împărțită mai ales în contextul actual ”, a afirmat Ciolacu.

]ntrebat care sunt ;ansele ca PSD să câștige alegerile prezidențiale Ciolacu a declarat că a ajuns parcă la vorbele lui Belmondo.

„Am zis, dom’le, nu intru în competiție cu cei mai frumoși pentru că aș fi cel mai urât dintre frumoși. Eu intru în competiție cu cei urâți. Și cu adevărat în acea competiție sunt cel mai frumos dintre urâți”.