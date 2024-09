Ciolacu: Şi acum am profesor de engleză

Al PSD-ului se califică la locul de muncă. Și nu vorbim despre orice cetăţean român, ci chiar despre premierul României, funcţie în care ajungi, teoretic, recomandat de înalte competenţe.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, premierul Marcel Ciolacu, a relatat, marţi, că a avut reţineri în relaţiile externe, unde nu se simţea confortabil şi din cauza limbii, arătând că şi acum are profesor de engleză, dar şi de economie.

”Am avut reţineri de exemplu în relaţiile externe. Am avut reţineri, nu mă simţeam confortabil, nu eram în zona mea. Şi din cauza limbii. Normal că lucrurile s-au demarat şi s-au învăţat. Şi protocolul. Şi acum am profesor de engleză”, a afirmat Ciolacu la Ştirile ProTv, întrebat ce anume îi lipseşte din perspectiva de prezidenţiabil.

El a precizat că ”e lupta fiecăruia cu el, să fie mai bun în fiecare zi”.

Are şi profesor de economie

”Nu e o ruşine. Nu mi-e ruşine să spun, am profesor de economie”, a mai zis Ciolacu. Premierul cu aspiratii de preşedinte sustinut însă că, deşi nu se simţea confortabil în zona de relaţii externe, într-un an de zi a făcut lucruri pe care nu credea că va reuşi să le realizeze şi a dat ca exemplu convingerea cancelarului Olaf Scholtz să avem un parteneriat strategic.

”Unde credeam că am eu o problemă, de fapt am putut să o rezolv şi, dimpotrivă, am găsit soluţiile cele mai bune. Am ieşit si din cercul Uniunii Europene, la Erdogan, în Israel, la Netanyahu”, a sustinut Ciolacu.

El a mai afirmat că ”dacă ai un mandat şi o stabilitate politică, oamenii capabili vin alături de orice Guvern”.