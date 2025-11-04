Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan nu au răspuns, din nou, la întrebările jurnaliștilor. Cei doi au făcut o declarație de presă, după ce liberalii l-au votat pe Ciprian Ciucu drept candidat PNL la Primăria Capitalei.

În ședința de validare, Ilie Bolojan l-a lăudat pe Ciucu.

„Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru București, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalți candidați nu le au: experiența administrativă și onestitatea”, a declarat liderul liberalilor.

Acesta a mai spus că ,,Bucureștiul pus la punct nu se face din vorbe mari, ci din reguli clare, echipe care livrează și respect pentru oameni”.

Ciprian Ciucu i-a asigurat pe colegi că ,,ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București”.

„Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câștiga Primaria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris și sunt convins că vom câștiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus.

Noi nu am pregătit atacuri murdare. Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București. Ceea ce vedeți în sondaje e pe bune sau poate chiar mai bine. Sondajele care nu ne aparțin au fost date neasumat. S-a putut umbla pe marje.

Ambele sondaje pe care noi le-am dat sunt făcute cu două case de opinie ale căror rezultate au fost validate de rezultatul alegerilor. Vă mulțumesc pentru vot!”, a declarat Ciprian Ciucu, în cadrul Biroului Politic Național.

Premierul a completat.

„Bucureștenii au nevoie de competență și seriozitate în administrație, iar Ciprian Ciucu reprezintă aceste valori liberale în acțiune”, a spus liderul PNL.

Cum a ajuns Ciprian Ciucu să fie candidatul PNL la Capitală

Ciprian Ciucu a fost desemnat anterior candidatul PNL de organizația din București, pe 26 octombrie. Votul a fost unul secret, iar în cursa internă s-au înscris două persoane. Cel de-al doilea liberal care a vrut să candideze din partea PNL este Stelian Bujduveanu. Doar că acesta a fost învins la voturi.

Ciprian Ciucu a ieșit la final învingător, la diferență mare de contracandidatul său. Primarul Sectorului 6 a obținut 11 voturi din partea colegilor, în timp ce actualul primar interimar al Capitalei a adunat doar patru, au mai adăugat sursele politice.

O zi mai târziu, Ciprian Ciucu declara că decizia de a candida nu a fost una ușoară.

„Am întrors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat acestă decizie.

Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel”, a transmis acesta.

Până acum și-au mai anunțat candidatura Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (independentă cu susținerea AUR), Alexandru Zidaru – Makaveli, Ana Ciceală (SENS), Vlad Gheorghe (DREPT), George Burcea (POT).