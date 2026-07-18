Ciprian Ciucu susține că primarul Chișinăului fusese anunțat de nominalizarea lui Veștea ca premier. „Iar noi, colegii lui, nu am știut”

Primarul Capitalei și încă prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, susține la Digi24, conform Republica, că Ion Ceban, primarul Chișinăului, i-a dezvăluit într-o conversație din Singapore că știa că liberalul Adrian Veștea va fi nominalizat de dinainte ca președintele Nicușor Dan să iasă public cu numirea. Conducerea PNL a aflat abia în momentul anunțului oficial că Veștea este propus de șeful statului drept premier.

Reamintim că prima propunere de premier făcută de Nicușor Dan, Eugen Tomac, și-a depus mandatul de formare a unui guvern. În timpul acelui anunț, Nicușor Dan a ieșit direct cu varianta liberalului Adrian Veștea premier. Cei trei: Nicușor Dan, Eugen Tomac și Adrian Veștea, au ieșit împreună pentru a face anunțul.

Doar atunci conducerea PNL, condusă de Ilie Bolojan, a aflat de desemnarea președintelui. Tabăra premierului interimar a acuzat, repetat, că președintele a încercat o lovitură în interiorul PNL prin numirea lui Adrian Veștea fără consultarea în prealabil a partidului.

Discuția rememorată de Ciucu ar fi avut loc în Singapore, la un eveniment internațional dedicat primarilor. Discuția cu primarul Chișinăului ar fi avut loc imediat după desemnare. Ciucu povestește că Ion Ceban i-ar fi arătat niște mesaje prin care era anunțat că Adrian Veștea ar urma să fie desemnat premier.

Discuția lui Ciucu cu Ceban

„Un șoc. Eram la Singapore. O să vă dau o știre acum. Nu pot s-o probez, dar… credeți-mă pe cuvânt, că n-am cum să inventez așa ceva. Era foarte frumos acolo amplasamentul, am fost primit, plimbat de miniștri din guvern și eram la conferință, prima zi a conferinței. Am fost într-un program de leadership. Și vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului.

Ce faceți, domnule Ciucu?

Vorbești cu omul din politețe. Mulțumesc bine, dumneavoastră?

Văd că sunteți pe gânduri și scrieți acolo...

Păi zic, da, domnule, tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu -, l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru.

Zice: A, nu știai?

Păi nu. Păi zic: tu știai?

Zice, da, eu știam de ceva…știam de acum câteva ore.

Și zic: cum așa? Și mi-a dat telefonul.

Domnul Ceban de la Chișinău; îmi pare rău, că poate comit față de omul acesta o indiscreție; dar mi-a arătat telefonul. Și-i scrisese cineva de Veștea. Deci, domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că (Veștea – n.r.) va fi nominalizat premier al României”, a relatat Ciprian Ciucu.

În final, Ciucu reamintește că liberalii de vârf ai partidului nu fuseseră informați de această decizie.

„Iar noi, care eram colegii domnului Veștea – de atâția ani suntem împreună, de atâția ani ne cunoaștem și ne respectăm. Am trecut prin mai multe bătălii electorale, am fost colegi – nu am știut”, a mai declarat Ciprian Ciucu.