Ciprian Deac a recunoscut greșeala

La Pitești, în etapa 1 din noul sezon al Cupei României, CFR Cluj nu a reușit să treacă de divizionara secundă FC Argeș. Partida s-a încheiat la egalitate, 2-2. În repriza a doua antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a decis să îl schimbe pe veteranul Ciprian Deac (37 ani), considerând că acesta nu dă randamentul scontat.

Căpitan al echipei, Deac a avut o reacție care i-a adus oprobiul fanilor CFR-ului, care au reacționat vehement împotriva sa, mergând până la a cere, în număr destul de mare, renunțarea la serviciile sale. El a aruncat banderola de căpitan pe teren. Cu toate acestea, deși mulți se așteptau ca vineri, în ultima partidă a turului SuperLigii, la Buzău CFR să fie llpsită de aportul lui Deac, căpitanul a fost din nou titular.

El a recunsocut pe contul personal faptul că a conștientizat greșeala comisă și și-a cerut scuze față de toată suflarea CFR-istă cât se poate de deschis.

„Vreau să-mi cer scuze față de toți suporterii CFR-ului. Mi-e rușine de gestul pe care l-am făcut. Nu am realizat, nu am vrut să iasă așa urât. Când am ajuns la hotel și am revăzut imaginile mi-am dat seama că nu-mi fac cinste. Îmi venea să intru în pământ de rușine.

Am așteptat acest moment 3 zile, n-am reușit să dorm 2 ore legate. Nu-mi fac cinste aceste gesturi, tot timpul am dat ultima picătură de energie pentru CFR Cluj. Am jucat tot timpul și voi juca cu sufletul pentru această echipă.

În orașul Cluj mă simt iubit, clujenii mi-au arătat dragoste necondiționată, mi-e rușine de acest gest. Îmi cer scuze față de toată lumea, față de copii, ar trebui să fiu un exemplu, mai ales la vârsta mea. Aceste 3 zile au fost foarte grele. Regret enorm.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO , pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.