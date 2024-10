Circlonul Brînzley, bau-baul flaușat

Slabă domnului, am scăpat ! Mulțumită fierbinților rugăciuni ale înalt-prea-curbiosului Teodosnie Litorăleanul, dimpreună cu tot soborul său de patrafiriști, clopotari, prescuriști & cădelnițari, plus virgilența patriotică a organelor tv meteosensibile, țara noastră, adică Grădina Maicii Domnului, a trecut cu bine de ultima încercare groaznică : ciclonul Ashley. Sau Parsley, după unele surse de la Pentagon. Asta deși surse de la Octogonul subteran din Bucegi au declarat, sub protecția anonimatului și a unei glugi de coceni, că denumirea științifică-corectă era Pîrțley, ca să se respecte principiile adecvării magnitudinale și autohtonale, așea, mai pă suveranism. În fine, ca să onorăm tradiția geto-dacă, probabil că denumirea cea mai potrivită cu care acest flagel euglenar va intra în istoria flatuloasă a plaiurilor carpatine e Brînzley, igrecul fiind, evidamente, prinosul de recunoștință pentru fructuoasa integrare euro-atlantică.

Desigur, agenții putiniști încă ne-prinși de SRI au încercat să minimalizeze amploarea și efectele produse de circlonul Brînzley. Numai că, dincolo de aceste manevre subterane, tipice pentru războiul hibrid purtat de forțele Răului, cetățenii de bună credință au putut observa mai multe schimbări provocate de micul , dar înfiorătorul cataclism. Sau cataclismă, ca să fie gender-balansați.

Astfel, la concertul de la Ateneu, organizat de comunitatea evreiască din Romînia, premierul Ciolacu n-a venit cu un covrig pe cap, în loc de kipa mozaică, semn că și la Buzău circlonul Brînzley a suflat cu înverșunare, lipsind distinsa asistență culturală de două simboluri ale prieteniei romîno-israeliene – kipa și covrigul. Shalom, ciclon, car’va’s’zică ! ( Mossade, nu da cu pagere și stății radio, a fost dăcît o glumă )

Și șeful liberalilor romînezi a avut de suferit de pe urma circlonului Brînzley : de pe internet au dispărut informațiile care ar trebui să răspundă la o întrebare simplă, pe care Moș Teacă by PNL a dat-o la dos – ce făcea la Craiova, concret, în zilele de decembrie 1989, ofițerul de armată Nicolae Ciucă ? A dat și el ordin să se tragă în oameni nevinovați ? A tras și el ? A cîntat dăcît colinzi ? Mister. Și ceapă prăjită. Plus porcul de Crăciun, hăcuit regulamentar în ograda ciucaneză. Vorba aia, de Crăciun ne-am luat rația de slăninătate.

Iar ca să fie clar că circlonul Brînzley a fostără nu doar o cestiune dîmbovițeleză, ci una dă anvergură națională, ba chiar pan-romîneză, iată și simptoamele extra-bucureșteneze :

– la Iași, primarele Chirica a declarat vila sa din centrul orașului, pusă de mămica lui pe numele băiețelului sugar chirichez, drept ” Monument al luptei eroice a ieșenilor contra ciclonului putinist ” ; prin decretul chiricist, proprietarii vilei nu vor mai plăti impozite și taxe timp de 3785 de ani, iar curentul electric, gazul metan și intestinal, plus băutura, haleala și prafurile aferente vor fi plătite din bugetul local ;

– la Cluuuj, primarul Boc a brevetat primul metrou aerian din lume, precum și prima căzătură în sus ; metroul bocciu va aluneca pe șine din slană afumată și va avea drept combustibil pălincă de 70 de grade ;

– la Chișinău, prezidentka Maia Sandu , fostă prim-ministră și parteneră de guvernare a președintelui Igor Dodon, a brevetat parfumul ,, Euro-putinism by URSS ,, , cu aromă de brînză cu smîntînă și rachiu de sfeclă ; prin această invenție genială, unirea Republicii Moldova cu Romînia a fost stabilită la Paștele Catîrilor.

Iată, deci, că circlonul Brînzley a fost un moment important pentru țară, minimalizarea lui fiind doar o încercare a forțelor retrograde de a opri cursul victorios al poporului și al patriei spre noi culmi de cilivizație și progres. Trăiască circlonul Brînzley, cel mai progresist circlon din lume !

În rest îi ghini, s-o făcut și proștii cît popușoii din ,, Povestea nulei ,, .

Lucian Postu

Lucian Postu este publicist şi consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC şi Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova şi editorialist al mai multor publicaţii. Foloseşte ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iaşi , cu excepția cuvîntului ” romîn ” și a derivatelor sale ( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-i-a/