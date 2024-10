Ciucă, cel care visează să conducă România, „de poveste”, la ProTv

În emisiunea „La Măruță” de la ProTV, Nicolae Ciucă a fost rugat să enumere trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le are el însuși.

Solicitarea i-a fost înmînată în scris, conform formatului emisiunii.

Ciucă a enumerat „onoare, respect, predictibilitate”.

Moderatorul i-a transmis că a înțeles greșit întrebarea… calități care–i lipsesc, pe care el nu le are, dar Marcel Ciolacu da.

Nicolae Ciucă nu doar că nu a înțeles întrebarea, ci a dat asigurări că, dimpotrivă, a înțeles perfect.

”Nicolae Ciucă: Onoare, respect, predictibilitate.

Cătălin Măruță: Păi, nu… să nu fie înțeles greșit!

Nicolae Ciucă: Am înțeles foarte bine!

Cătălin Măruță: Sigur?

Nicolae Ciucă: Da!

Cătălin Măruță: Păi nu, nu, mai stați, stați un pic, să nu facem o gafă încă de la început. Deci ați zis onoare, respect și și predictibilitate.

Nicolae Ciucă: Adică nu vreți să întoarcem iutele în sensul în care putem să le livrăm și altfel.

Cătălin Măruță: Mergem pe răspunsul pe care l-ați dat? Și citim?

Nicolae Ciucă: Da!

Cătălin Măruță: Ați zis onoare, respect și predictibilitate. Deci e citită bine întrebarea? Spuneți trei calitați pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dumneavoastră.

Nicolae Ciucă: Da!

Cătălin Măruță: Adică cum? Are el onoarea, respect și predictibilitate și nu aveți dumneavoastră?

Nicolae Ciucă: Da!

Cătălin Măruță: Ați jucat-o cu noi așa, simt că e o capcană undeva la mijloc. A fost cu manta, e ca în politică, trebuie să fim vigilenți”.