Ciucă se distanțează de Iohannis: „Semănăm cumva?”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a dat un mesaj clar prin care se rupe de Klaus Iohannis. La dezbaterea organizată de Antena3 CNN, Ciucă a afirmat că va fi un președinte mai bun decât cel care a condus țara în ultimii 10 ani.

„Se încearcă alipirea mea cu tot ceea ce înseamnă imaginea domnului Klaus Iohannis. Uitați-vă la mine, semănăm cumva? Suntem caractere similare? În nici un caz! Avem profesii similare? În nici un caz! Știu foarte bine ce înseamnă să lupt pentru România. România este în sufletul meu și voi lupta pentru România cu toată puterea mea. Nu contează ce se întâmplă cu mine”, a declarat Nicolae Ciucă.

„De ce trebuie de fiecare dată să comentez despre ce s-a întâmplat în această perioadă, când aș putea vorbi despre ce am făcut eu?” a mai spus Nicolae Ciucă.

Candidatul liberal a declarat că nu este un candidat de profesie, ci un candidat cu profesie și că în această campanie a fost atacat din toate părțile.

”Aţi văzut câtă disperare? Ce au cu mine? Eu, care nu am fost în politică, nu am nicio treabă cu politica, s-a trezit toată lumea că Ciucă este inamicul numărul unu al României. Pe cuvânt, sunt un om care am luptat şi voi lupta pentru această ţară! Iar cei care mă atacă nu au decât, eu mă duc acăsică şi pun capul liniştit pe pernă”, a afirmat Nicolae Ciucă.