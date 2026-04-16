Ciucu, atac dur la PSD: „Bolojan nu e marionetă! Veți da foc la țară”

”Vă asumaţi şi voi, vreodată, ceva?”, întreabă Ciprian Ciucu, joi, într-o postare pe Facebook.

”Să te apuci să vorbeşti despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer(…) punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocate României…

După ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării.

Culmea iresponsabilităţii!”, insistă Ciucu.

El a adăugat că social-democraţii care ”au un preşedinte fix din echipa care a pus bugetul in piuneze” îl critică pe liderul PNL, Ilie Bolojan…

”Un preşedinte integru, fără scandaluri de corupţie”, explică vicepreşedintele PNL.

”L-au găsit ei vinovat pe Bolojan!”

”(…)Noi, liberalii, măcar ne-am ales un preşedinte credibil, cu rezultate în judeţul şi în oraşul lui, care vor dăinui peste generaţii.

Un preşedinte integru, fără scandaluri de corupţie, care a muncit pentru oameni şi cu fapta, nu doar cu trăncăneala”, mai spune Ciucu.

”Noi ne-am ales un lider asumat!”

”Am ales un lider care a recunoscut greşelile propriului partid şi şi-a dedicat apoi viaţa profesională, politică, să le îndrepte!

Şi le-a îndreptat, în timp ce voi l-aţi atacat, subminat şi blocat zi de zi, săptămână de săptămână!

Şi cu toate acestea a reuşit un minim de reforme care ne ţin astăzi pe linia de plutire!”, susține Ciucu.

Reformele „au pus presiune pe oameni”

Ciucu admite efectele reformelor și acuză PSD că ”a gripat” deciziile Coaliţiei când a venit vorba de propriile privilegii.

”(…) Veţi da foc la ţară. Să nu spuneţi că nu aţi fost avertizaţi!

Tot ce am reuşit până acum, aş spune totuşi, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf).

Nu va avea cine să atingă ţintele din PNRR şi banii europeni nu vor mai veni.

Funcţionarii ministerelor, în lipsa autorităţii politice, se vor demobiliza şi vom rata reforme importante. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliţiei”, a atras atenţia Cicu.

Ilie Bolojan nu va demisiona

Liberalii îl vor susţine, mai arată Cicu, amintind şi că PNL nu va mai face coaliţie cu PSD dacă social-democraţii vor demite Executivul prin moţiune de cenzură.

”Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, aşa cum v-aţi abişnuit în trecut.

Nu îşi va da demisia!

Mai mult, larga majoritate a Partidului Naţional Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan(…), a dat asigurări Ciucu.

”Doar privilegiile şi interesele”

”( …)Nu aveţi un plan, nu aveţi o viziune pentru ţară, nu aveţi nimic.

Doar privilegiile şi interesele pentru care sunteţi dispuşi să faceţi rău ţării pentru ca să vi le păstraţi”, a conchis Ciprian Ciucu.

PSD ameninţă de mai mult timp cu ieşirea de la guvernare, decizia urmând a fi luată în urma consultării interne din 20 aprilie.