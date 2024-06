Lasconi va candida la şefia la USR. Clotilde Armand „reconstruiește” și ea

Elena Lasconi, primarul reales al orașului Câmpulung, a anunțat oficial că-și depune candidatura pentru funcția de președinte al USR.

„După alegerile din 9 iunie nici nu am apucat să mă bucur de rezultate. M-am trezit într-o situație în fața căreia nu pot să rămân spectator. Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții.

Așa că am decis să-mi depun candidatura pentru președinția USR. Motivul: reconstrucția partidului, singura alternativă în fața partidului-stat.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care a pierdut alegerile, le propune membrilor USR şi cetăţenilor care cred în această formaţiune politică „o reconciliere şi o reconstrucţie” din temelie a USR şi a anunţat că va lansa o platformă deschisă publicului pentru a afla părerea sa.

Potrivit acesteia, restartul USR trebuie să înceapă reconstrucţia internă de la: democraţia în partid – componenţa Comitetului Politic, verificarea adreselor de email pentru votul electronic, fără decizii abuzive ale Biroului Naţional etc; transparenţa – banii din subvenţie, publicarea CV-urilor şi a contractelor; solidaritatea în partid pentru filialele mici; meritocraţia în partid.

Mesajul lui Armand postat pe Facebook

După fiecare rând de alegeri se caută vinovați, după fiecare scrutin există oameni mulțumiți și oameni nemulțumiți. Să dai vina pe colegii tăi și să îi înjuri public e cel mai cool lucru în prezent. Pentru moment. Fiindcă audiența are nevoie de sânge iar partidele își devorează liderii în asemenea situații. Desigur că există și o luptă pentru putere sau preluarea puterii interne. Și este firesc să fie așa. Însă eu vă propun altceva. Fiindcă mulți m-ați întrebat care este pasul următor pentru mine, pentru USR, pentru toți cei care se simt abandonați, trădați, dezamăgiți, sătui, obosiți, furioși, revoltați și resemnați.

În primul rând cred că este important să fim sinceri cu noi să ne recunoaștem vina acolo unde am greșit și acolo unde s-a greșit. Doar așa putem evolua. Apoi eu mai cred cu tărie că acum este momentul unui restart profund al USR. Un bun moment în care trebuie să ne privim în oglindă și să nu ne mai mințim, să ne recunoaștem și să ne amintim ce ne-a unit împreună pe noi toți: ghiniști, barniști, clotildiști, nicușoriști etc. Cred că de la acest moment zero putem să repornim motoarele la turație maximă, de la lucrurile care ne țin pe noi toți împreună: cinstea, competența, meritocrația, transparența.