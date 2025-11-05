Ce restricții pregătește coaliția pentru jocurile de noroc

Coaliția vrea să crească vârsta de acces în sălile de jocuri de noroc. Reclamele din online, vizate și ele.

De Alex Tudor
Coaliția vrea să crească vârsta de acces în sălile de jocuri de noroc. Reclamele din online, vizate și ele.

Deputatele Raluca Turcan (PNL) și Diana Stoica (USR) au anunțat miercuri depunerea a două proiecte legislative care vin cu restricții mai dure pentru industria jocurilor de noroc. Cele două au precizat că există consens politic în coaliție pentru măsurile din cele două inițiative.

Modificările cuprinse în cele două proiecte vizează:

  • Ridicarea pragului de acces în sălile de jocuri de noroc de la 18 la 21 de ani
  • Interzicerea furnizării de reclame în mediul online între orele 06.00 – 24.00
  • Interzicerea participării influencerilor sau a personalităților vieții publice din România în promovarea jocurilor de noroc

În ceea ce privește creșterea vârstei de acces la 21 de ani, Raluca Turcan a precizat că reprezintă o formă de protecție pentru tineri.

„În această etapă a vârstei, între 18 și 21 de ani, tinerii fie se pregătesc să intre în studii universitare, în piața muncii, deja se confruntă cu responsabilități de independeță financiară. De asemenea, sunt într-o etapă în care au nevoie de validare și sunt tentați să experimenteze diferite provocări ale vieții”, a spus deputata PNL.

De cealaltă parte, Diana Stoica a precizat că industria jocurilor de noroc s-a transformat într-o „dramă națională”.

„Am văzut copii care s-au sinucis în fața sălii de păcănele care se afla lângă liceul lor. Nu trece o zi în care să nu ne scrie o mamă sau un tată disperați că nu știu cum să își mai protejeze copilul. Ies din bloc, dau de o sală de păcănele, merg la școală și dau de o reclamă”, a completat aceasta.

Cu privire la interzicerea participării influencerilor în reclamele pentru jocurile de noroc, Raluca Turcan a că „tinerii nu reacționează la spoturile clasice, ci, mai degrabă, sunt influențați de modele pe care le urmăresc zilnic pe internet”.

