Modificările cuprinse în cele două proiecte vizează:

Ridicarea pragului de acces în sălile de jocuri de noroc de la 18 la 21 de ani

Interzicerea furnizării de reclame în mediul online între orele 06.00 – 24.00

Interzicerea participării influencerilor sau a personalităților vieții publice din România în promovarea jocurilor de noroc

În ceea ce privește creșterea vârstei de acces la 21 de ani, Raluca Turcan a precizat că reprezintă o formă de protecție pentru tineri.

„În această etapă a vârstei, între 18 și 21 de ani, tinerii fie se pregătesc să intre în studii universitare, în piața muncii, deja se confruntă cu responsabilități de independeță financiară. De asemenea, sunt într-o etapă în care au nevoie de validare și sunt tentați să experimenteze diferite provocări ale vieții”, a spus deputata PNL.

De cealaltă parte, Diana Stoica a precizat că industria jocurilor de noroc s-a transformat într-o „dramă națională”.

„Am văzut copii care s-au sinucis în fața sălii de păcănele care se afla lângă liceul lor. Nu trece o zi în care să nu ne scrie o mamă sau un tată disperați că nu știu cum să își mai protejeze copilul. Ies din bloc, dau de o sală de păcănele, merg la școală și dau de o reclamă”, a completat aceasta.

Cu privire la interzicerea participării influencerilor în reclamele pentru jocurile de noroc, Raluca Turcan a că „tinerii nu reacționează la spoturile clasice, ci, mai degrabă, sunt influențați de modele pe care le urmăresc zilnic pe internet”.