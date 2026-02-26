Coaliția fierbe. PNL îi cere lui Grindeanu să decidă în ce „luntre stă cu fundul”

PNL susține că declarațiile lui Grindeanu „contribuie la crearea senzației de instabilitate și afectează credibilitatea României”.

„Din aceste motive, PNL îi cere președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau își dorește să blocheze acțiunile de reformă”, transmit liberalii.

Liberalii fac scut în jurul lui Bolojan

Totodată, partidul condus de Ilie Bolojan cere ca la următoarea discuție din coaliție pe buget „să își clarifice de urgență poziția”.

„PNL dorește ca această Coaliție să aibă o bună guvernare, să își îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât și prin programul pe baza căruia a fost învestit. PNL nu va ceda niciunui șantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL, iar schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui”.

O astfel de cerință a social-democraților, respectiv de a cere PNL schimbarea premierului, contravine acordului semnat în vara anului trecut, mai transmite sursa citată.

„În cazul în care PSD dorește schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL își rezervă dreptul să acționeze în consecință, plecând de la principiul «un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri și dispariția oricărei garanții că un nou acord va fi respectat»”.

Grindeanu va cere vot în PSD dacă îl mai susțin pe Bolojan

Într-un interviu acordat G4Media, Sorin Grindeanu a explicat faptul că propune un vot intern în PSD pentru ca reprezentanții formațiunii politice să decidă dacă rămân în coaliție cu Ilie Bolojan sau vor căuta un alt premier de la PNL.

Totodată, în urma referendumului, social democrații vor vota dacă USR va mai face parte din coaliția de guvernare sau nu.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL” a răspuns Sorin Grindeanu, potrivit sursei citate.