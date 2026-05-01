Lista sponsorilor USR. Unul dintre donatori a fost cercetat pentru deținere de droguri

Peste 250 de mii de euro sub formă de donații a primit USR în anul 2025 de la trei persoane fizice. Sumele sunt defalcate astfel:

Bădiță Mihai Andrei: 124.000 lei (aprox. 25 mii euro) – două donații în octombrie și noiembrie 2025

Hidan Ionuț Vasile: 400.000 lei (aprox. 80 mii euro) – donație în noiembrie 2025

Frâncu Cristian-Aurelian: 769.685 lei (aprox. 154 mii euro) – donație în noiembrie 2025

Ionuț Hidan, donator USR, cercetat pentru deținere de droguri de mare risc

Numele lui Ionuț Hidan nu este străin de donațiile partidelor politice. În 2023, el a mai donat peste 148 de mii de lei către partidul REPER, condus în trecut de Dacian Cioloș.

Doar că numele său a apărut într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj. Concret, în 2024, el a fost cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept.

Procurorii au decis renunțarea la urmărirea penală, iar un judecător de la Tribunalul Cluj a confirmat decizia DIICOT pe 17 aprilie 2026.

„În temeiul art. 318 alin. 15 Cod de procedură penală admite cererea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj de confirmare a soluției de renunțare la urmărire penală dispusă prin ordonanța nr. 526/45/P/2024 din data de 25.02.2026 privire la săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, fără drept, faptă prev. de art. 4 alin. (2) din Legea 143/2000. Constată legalitatea și temeinicia soluției de renunțare la urmărirea penală, dispusă prin Ordonanța nr. 526/45/P/2024 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj din data de 25.02.2026, pe care o confirmă. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, azi, 17.04.2026”, se arată în minuta Tribunalului Cluj, potrivit portaljust.ro.

Cotidianul a solicitat Biroului de comunicare al USR un contact al lui Ionuț Hidan pentru a-i cere un punct de vedere, dar până la ora publicării articolului nu ni l-au putut furniza.

Firma de publicitate a USR, donație pentru partid

Societatea Atelierul de Internet a fost un alt donator în 2025 al USR. Peste 55 de mii de lei, echivalentul a aproximativ 11 mii de euro, a donat pe 1 octombrie 2025 către partidul condus de Dominic Fritz.

Potrivit datelor de pe termene.ro, firma îi are drept acționari pe Popescu Andreea Monica (90%) și Păun Vlad Flavius (10%). Administratorul firmei este Cerchez Alexandru Mirel.

Într-un articol de presă publicitar de pe site-ul Alba24.ro din noiembrie 2019, avându-l în prim plan pe europarlamentarul Dan Barna, este afișat mesajul: „acest material a fost comandat de partidul Uniunea Salvați România (parte a alianței electorale „Alianța USR PLUS”) și realizat de operatorul economic Atelierul de Internet SRL”.

Într-o investigație a jurnaliștilor de la Europa Liberă din 2019, Atelierul de Internet investise 108.350 euro în 508 reclame politice pentru USR.

Firma a creat în trecut și paginile web ale mai multor publicații din fostul trust Realitatea-Cațavencu, condus pe atunci de Sorin Ovidiu Vîntu.

600 de mii de euro din cotizațiile membrilor USR, doar în 2025

Partidul lui Dominic Fritz a mai încasat din cotizațiile membrilor USR aproximativ 600 de mii de euro, echivalentul sumei de 2.986.486,25 lei, potrivit datelor din Monitorul Oficial.

Filiala care a avut cele mai mari sume cotizate în 2025 este USR Timiș, condusă de Dominic Fritz. Este urmată de USR Diaspora, condusă de Iulian Lorincz, și USR București, condusă de Vlad Voiculescu.

Situația defalcată pe filiale a cotizațiilor USR în anul 2025: